توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فولطاضوئية بمطار توزر-نفطة الدولي بقدرة 4 ميغاواط.

تم، اليوم جمعة بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فولطاضوئية بمطار توزر نفطة الدولي بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميغاواط لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات، وذلك في إطار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية حسب ما اكدته الوكالة في بلاغ لها.ويندرج هذا المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ضمن الجهود الرامية إلى خفض استهلاك الطاقة بالمؤسسات العمومية وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة.وقد جرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، والمتصرف المفوض لديوان الطيران المدني والمطارات، الحبيب التومي، إلى جانب ممثل الشركة المكلفة بإنجاز المشروع وعدد من إطارات المؤسستين.وأكد البكاري، بالمناسبة، أن المشروع يعد أكبر محطة للإنتاج الذاتي للكهرباء سيتم إنجازها في إطار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية، مبرزا أهميته في دعم توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.من جهته، أوضح التومي أن المحطة ستساهم في تغطية جزء هام من حاجيات مطاري توزر نفطة الدولي وجربة جرجيس الدولي من الطاقة الكهربائية، بما يساعد على التقليص من كلفة الاستهلاك الطاقي وتحسين نجاعة التصرف في الموارد.ويُنتظر أن يساهم المشروع في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال توسيع استخدام الطاقات النظيفة في قطاع النقل الجوي.