هيئة الانتخابات تشارك في الاجتماع السنوي الثالث عشر للهيئات الانتخابية بجورجيا

شارك عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، محمد التليلي منصري، رفقة علي زهمول المدير الجهوي للهيئة بمدنين، في الاجتماع السنوي الثالث عشر للهيئات الانتخابية الذي تم تنظيمه من قبل هيئة الانتخابات الجورجية بمدينة باتومي يومي 17 و 18 جوان الجاري.وشارك في الاجتماع وفق بلاغ للهيئة نشرته اليوم الجمعة، رؤساء و ممثلو هيئات وإدارات انتخابية من عدد من الدول من مختلف بقاع العالم، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية تعني بالشأن الانتخابي والإعلامي.وقدّم وفد الهيئـة العليا المستقلة للانتخابات عرضا حول تجربتها في التصدي للتضليل الإعلامي والأخبار الزائفة وحرصها على ضمان سلامة المعلومات وصحتها وشفافية ونزاهة المسارات الانتخابية وذلك من خلال إطار قانوني واضح وحملات توعية مستمرة.وخلال الزيارة تحادث وفد الهيئة مع المشرفين على هيئة الانتخابات بجورجيا وتبادل الرأي معهم حول فرص التعاون المتوفرة بين الجانبين.والتقى وفد الهيئة مع عدد من رؤساء الوفود المشاركـة تم خلالها تعريفهم بالهيئة وبمختلف الاستحقاقات التي تم تنظيمها منذ إحداثها وتبادل الرأي حول الامكانيات المتوفرة لإرساء علاقات تعاون وتبادل التجارب في المجال الانتخابي.وتم استقبال وفد الهيئـة والوفود الأخرى المشاركة من قبل رئيس هيئة الانتخابات الجورجية ، غيورغي كالاندرِشفيلي وتم عقد سلسلة من الجلسات بين المشاركين في هذا اللقاء الدولي لتبادل الرأي حول خطط العمل المناسبة للتصدي للتضليل الإعلامي والإمكانيات المتاحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي لضمان سلامة المعلومات المتداولة وتصحيح كل المعلومات المضللة والمزيفة.