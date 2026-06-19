الافراج عن طليق المحامية منجية المناعي وتأجيل المحاكمة لجلسة 2 أكتوبر للترافع

افرجت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم الجمعة 19 جوان 2026 عن طليق المحامية منجية المناعي كما قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 2 أكتوبر للترافع .بذكر انه تم اليوم إستنطاق جميع المتهمين وهم ابنيها التوام وطليقها وعامل بمحطة غسيل السيارات.