الافراج عن طليق المحامية منجية المناعي وتأجيل المحاكمة لجلسة 2 أكتوبر للترافع

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22:06 - المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو إلى تنقيح القانون التوجيهي واعتماده كقانون أساسي.
21:03 - هيئة الامم المتحدة للمرأة بتونس تطلق مبادرة لدمج الكفاءات النسائية الشابة في القطاعات التكنولوجية والعلمية
20:58 - لجنة التشريع العام تنظر في مقترحات تنقيح أحكام من المجلة الجزائية، ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
الجمعة 19 جوان 2026 | 4 محرم 1448
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