لجنة التشريع العام تواصل الجمعة 19 جوان الجاري النظر في مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية

تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يوم الجمعة 19 جوان 2026، جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 73 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية.ويهدف مقترح القانون إلى تنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية في إطار المسار التشريعي الذي تتولاه لجنة التشريع العام قبل عرضه على الجلسة العامة للنظر فيه والمصادقة عليه.ووفق برنامج أعمال اللجنة المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب تنطلق الجلسة على الساعة التاسعة والنصف صباحا وتتضمن مواصلة دراسة مقترح القانون المذكور.وتندرج هذه الجلسة ضمن أعمال اللجنة القارة المختصة في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بالمنظومة القانونية والعدلية، وإعداد التقارير بشأنها تمهيدا لعرضها على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب