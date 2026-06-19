قفصة : تقديرات بإنتاج 16 ألف طنّ من البطاطا الفصليّة خلال الموسم الفلاحي الحالي

تشير تقديرات دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى أنّه من المتوقّع إنتاج 16 ألف طن من البطاطا الفصلية بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي، محافظة بذلك على مستوى الإنتاج المسجّل خلال الموسم الفارط، وفق ما ذكره رئيس الدائرة قيس شلبي.وأوضح شلبي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ عملية تقليع البطاطا انطلقت منذ مطلع شهر جوان الجاري وبلغت نسبة تقدمها 20 بالمائة، علما مساحة البطاطا الجملية المزروعة بولاية قفصة تبلغ 500 هكتار، وتقدّر كمية إنتاج الهكتار الواحد 32 طنا.وأضاف أن الإنتاج يتركّز بالخصوص في معتمديات قفصة الشمالية، وزانوش، والسند، وجيوب بمعتمدية قفصة الجنوبية، مشيرا إلى أنّ مصالح دائرة الإنتاج النباتي نظّمت حملات توعوية وتحسيسية لفائدة الفلاحين حول حسن التصرّف في المنتوج خلال عمليات نقل وبيع وتخزين البطاطا.ولفت إلى أن المجمع المهني المشترك للخضر خصّص مركزا لتجميع للبطاطا الاستهلاكية الفصلية بمعتمدية قفصة الشمالية وحدد سعر الطن الواحد بـ1200 دينار.