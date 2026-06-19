تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل المؤسسات السياحية الصغرى ودعم السياحة البديلة

أعلنت، يوم الجمعة، عن إطلاق آلية تمويل جديدة لفائدة المؤسسات السياحية الصغرى، عبر تخصيصلدعم المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة بمختلف جهات البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا وتشجيع المبادرة الخاصة في القطاع السياحي.وجاء الإعلان عن هذه المبادرة بمناسبة توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بينمن جهة، وكل منمن جهة أخرى، بإشراف وزير السياحةوأكد الوزير أن هذه الآلية تندرج في إطار تنفيذ التوجهات الرامية إلى دعم تشغيل الشباب وتمكينهم اقتصاديا، خاصة في الجهات الداخلية، من خلال تسهيل النفاذ إلى التمويل وتشجيع بعث المؤسسات الصغرى والناشئة في المجال السياحي.وأوضح أن القطاع السياحي يشهد تنوعا متزايدا في المنتوجات والخدمات، وهو ما يتطلب توفير صيغ تمويل ملائمة للأنشطة الجديدة، لاسيما في مجالات، إضافة إلى النقل والإرشاد السياحي.وتنص الاتفاقيتان على تخصيصمن الاعتمادات المرصودة لفائدة المشاريع السياحية بالجهات الداخلية، إلى جانب تمويللفائدة حاملي الشهادات العليا في إطار برنامج نموذجي لدعم السياحة البديلة، فضلا عن تمويللفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني المختصة في القطاع السياحي.كما تشمل المبادرة تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية للتعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها، ومرافقة أصحاب المشاريع في إعداد دراسات الجدوى ومخططات الأعمال، فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها.وأعلنت وزارة السياحة أيضا عن إقرارلأفضل المؤسسات السياحية الصغرى الممولة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب إحداث لجنة متابعة تضم مختلف الأطراف المتدخلة لمرافقة أصحاب المشاريع وضمان حسن تنفيذ الاتفاقيات.ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في دعم الاستثمار السياحي بالجهات، وخلق مواطن شغل جديدة، وتعزيز مساهمة السياحة البديلة في تنويع المنتوج السياحي التونسي.