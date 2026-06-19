المنستير: حملة نظافة جهوية استثنائية بالمنطقة السياحية بالمنستير

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في إطار البرنامج الجهوي للعناية بالنظافة والمحيط وتحسين جودة الإطار المعيشي والمحافظة على جمالية المدن والمناطق السياحية، انتظمت، صباح اليوم الجمعة، بالمنطقة السياحية بالمنستير (الملتوية 03)، حملة جهوية استثنائية مشتركة للنظافة.

وشملت التدخلات رفع الأتربة ومخلفات البناء والفضلات والأوساخ المتراكمة، ومسح وتنظيف المسالك، وكنس حواشي الطرقات والأرصفة، وقلع الأعشاب الطفيلية والنباتات الشوكية، إلى جانب تشذيب الأشجار، وتهيئة عدد من الفضاءات، وصيانة شبكة التنوير العمومي، بما يساهم في تحسين المشهد العمراني والارتقاء بجمالية المنطقة السياحية واستقبال الموسم الصيفي في أفضل الظروف.

وشارك في هذه الحملة، أشرف عليها والي الجهة عيسى موسى، عدة بلديات وهياكل جهوية على غرار بلدية المنستير، والإدارة الجهوية للتجهيز، وبلدية سيدي عامر مسجد عيسى، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وبلدية الساحلين معتمر، وبلدية المصدور منزل حرب، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وبلدية زاوية قنطش، إضافة إلى عمّال المؤّسسات السياحة.