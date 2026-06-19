جمعية حياة تنظم يومي 20 و 21 جوان الجاري قافلة طبية مجانية متعددة الاختصاصات بجزيرة قرقنة

تنظم جمعية حياة للوقاية والتوعية يومي 20 و 21 جوان الجاري "باخرة الحياة" في اتجاه جزيرة قرقنة بولاية صفاقس تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع عدد من الهياكل الصحية والعلمية والجمعيات الوطنية حسب بلاغ الجمعية.وأضافت جمعية حياة للوقاية والتوعية ان هذا الحدث الصحي والعلمي يأتي بعد مبادرتي "طائرة الحياة" و "قطار الحياة"، لتجسيد رسالة الجمعية في المساهمة في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين أينما كانوا، وترسيخ ثقافة الوقاية والتضامن المجتمعي، تحت شعار"نوحّد جهودنا من أجل صحة الجميع".وتنطلق فعاليات التظاهرة يوم السبت 20 جوان الجاري بجزيرة قرقنة من خلال تنظيم يوم علمي تكويني، بمشاركة نخبة من الأطباء والإطارات الصحية من مختلف الاختصاصات، لتقديم محاضرات علمية وورشات تكوينية حول أمراض الكلى، وارتفاع ضغط الدم والحمل، والسكري، وأمراض العيون، والإنعاش القلبي، وصحة الطفل، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الطبية الحديثة.كما سيحتضن المستشفى الجهوي بالجزيرة يوم الأحد 21 جوان الجاري قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة أهالي الجهة، تشمل عيادات وفحوصات مجانية في اختصاصات عديدة من بينها طب العيون، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، وطب النساء، وجراحة الأطفال، والطب العام، وطب الأسنان، إضافة إلى حملات تحسيسية للتقصي المبكر لسرطان الثدي والتوعية الصحية والتكوين في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي.وأكدت جمعية "حياة" أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤيتها الرامية إلى دعم الصحة العمومية وتقريب الخدمات الطبية والعلمية من المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الإحاطة الصحية، مع تعزيز العمل التطوعي والشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع الصحي.