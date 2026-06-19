وزارة الشؤون الثقافية تنعى فتحي بن سلامة احد قدماء الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة

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نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، الفقيد فتحي بن سلامة، وهو أحد قدماء الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 19 جوان 2026.



وقد ساهم الفقيد، وهو من مواليد 24 فيفري 1960 بحمام الأنف، على امتداد مسيرته في دعم الحركة السينمائية الهاوية والإثراء الثقافي، وترك أثرا طيبا في الساحة السينمائية التونسية.