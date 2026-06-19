الأمراض المزمنة تتصدر أسباب التقاعد المبكر لأسباب صحية (دراسة)

كشفت دراسة حديثة تم انجازها بالمصلحة الجامعية لطب الشغل والأمراض المهنية بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس، عن تزايد حالات الإحالة على التقاعد المبكر لأسباب صحية، خاصة في صفوف العاملين بالقطاع الصحي والبناء والنسيج.وشملت الدراسة 146 ملفا لمطالب تقاعد مبكر تم تقديمها بين جانفي 2017 ومارس 2025. وأظهرت النتائج أن متوسط أعمار المعنيين بلغ 53 سنة، فيما شكل العمال النسبة الأكبر من الحالات بنسبة تجاوزت 70 بالمائة، مع أقدمية مهنية قاربت 25 سنة في المعدل.وبيّنت الدراسة أن الأمراض المزمنة كانت المحرك الرئيسي لطلبات التقاعد المبكر، حيث تصدرت الأمراض العظمية والمفصلية والسكري المصحوب بمضاعفات قائمة الأسباب بنسبة 28.1 بالمائة لكل منهما، تليها الأمراض التنفسية بنسبة 23.3 بالمائة، ثم الاضطرابات النفسية بنسبة 17.1 بالمائة، والأمراض القلبية بنسبة 15.1 بالمائة، إضافة إلى السرطان بنسبة 8.9 بالمائة.كما سجلت الدراسة ثماني حالات تقاعد مبكر ناجمة عن حوادث شغل، في حين تم إقرار التقاعد المبكر بسبب الانهاك المبكر للجسم في 71 بالمائة من الحالات، مقابل 29 بالمائة بسبب العجز الصحي. وبلغ متوسط نسبة العجز الجزئي الدائم لدى المعنيين نحو 77.7 بالمائة.وأكد الباحثون أن هذه النتائج تعكس التأثير المتزايد للأمراض المزمنة على المسار المهني للعمال في تونس، داعين إلى تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض وتحسين التكفل الصحي بها، بما يحد من تداعياتها على القدرة على العمل ويقلص من اللجوء إلى التقاعد المبكر.