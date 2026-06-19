فريق بحثي تونسي جزائري يكشف معطيات جديدة حول التاريخ الجيولوجي لمنطقة سوق أهراس شرقي الجزائر

توصل فريق بحثي تونسي - جزائري مشترك إلى نتائج علمية جديدة حول التاريخ الجيولوجي القديم لمنطقة سوق أهراس شرقي الجزائر، وفق ما نشرته مجلة العلوم الجيولوجية الإفريقية في عددها لشهر جويلية 2026.وتناولت الدراسة، التي حملت عنوان "معطيات جديدة حول عمر وبيئات الترسيب لوحدات العصر الباليوجيني بمنطقة سوق أهراس شرقي الجزائر"، تطور البيئات الجيولوجية والبحرية التي شهدتها المنطقة خلال عشرات الملايين من السنين، كما قدمت معطيات جديدة حول تاريخ حوض المغرب الجيولوجي القديم وتطور السلاسل الجبلية في شمال إفريقيا.وقد ضم فريق البحدث الباحثات والباحثن، ميسون شعيبي، ونرجس القروي يعقوب، ومحمد الطليلي، وجليلة السعدي، ومحمد الغنمي، وهم مختصون في مجالات الجيولوجيا وعلم الطبقات والأحافير الدقيقة والتكتونية.كما شارك في إنجاز هذا البحث عدد من المؤسسات الجامعية والبحثية المرموقة في تونس والجزائر. فمن الجانب التونسي، ساهم باحثون من جامعة تونس المنار وجامعة قرطاج، فيما شارك من الجانب الجزائري باحثون من جامعة باجي مختار بعنابة، المعروفة بإسهاماتها العلمية في مجالات الجيولوجيا والموارد الطبيعية.كما استفاد المشروع من مساهمة مخبر الموارد المعدنية والبيئة بكلية العلوم بتونس، ومن الدعم التقني الذي وفرته المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ، خاصة في مجال التصوير المجهري للأحافير الدقيقة التي استُخدمت في الدراسة.وركزت الدراسة على منطقة أولاد إدريس الواقعة شمال مدينة سوق أهراس، حيث أجرى الباحثون مسوحات ميدانية دقيقة وجمعوا عشرات العينات الصخرية من الطبقات الجيولوجية الظاهرة على السطح. وبعد تحليل هذه العينات باستخدام تقنيات علم الأحافير الدقيقة، تمكن الفريق من إعادة تحديد أعمار عدد من الطبقات الرسوبية العائدة إلى العصر الباليوجيني، الذي امتد بين نحو 66 و23 مليون سنة مضت.واعتمد الباحثون بشكل أساسي على دراسة كائنات مجهرية بحرية متحجرة تُعرف باسم "المنخربات"، وهي من أهم الأدوات العلمية المستخدمة عالميا في تحديد أعمار الصخور وإعادة بناء البيئات القديمة. وقد أتاحت هذه الأحافير الدقيقة إعادة رسم صورة أكثر وضوحاً للتطور الجيولوجي الذي شهدته المنطقة على مدى عشرات الملايين من السنين.وأظهرت النتائج أن الصخور المدروسة ترسبت خلال فترة زمنية تمتد من بداية العصر الباليوسيني إلى منتصف العصر الإيوسيني، أي ما بين نحو 66 و38 مليون سنة تقريباً. كما بينت الدراسة أن المنطقة كانت خلال تلك الفترات جزءا من بيئة بحرية عميقة، قبل أن تشهد تغيرات تدريجية أدت إلى انخفاض أعماق المياه وتحول الظروف البيئية بفعل التغيرات الجيولوجية والتكتونية التي عرفتها المنطقة.ومن أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق البحثي أن حوض المغرب الجيولوجي القديم بدأ مرحلة الانغلاق خلال العصر الإيوسيني الأوسط، وهو اكتشاف من شأنه أن يسهم في فهم المراحل المبكرة لتشكل السلاسل الجبلية في شمال إفريقيا، كما يقدم معطيات جديدة حول تطور سلسلة جبال المغرب العربي الممتدة عبر الجزائر وتونس والمغرب.كما مكنت الدراسة من تحديد خمس مناطق حيوية طباقية رئيسية اعتماداً على الأحافير المجهرية، ما أتاح تأريخاً أكثر دقة للطبقات الرسوبية وربطها بالتطور الجيولوجي العام للمنطقة المغاربية خلال تلك الحقبة السحيقة.ويؤكد هذا العمل العلمي أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية المغاربية، وقدرة الباحثين في تونس والجزائر على إنجاز دراسات ذات مستوى دولي تسهم في تطوير المعرفة العلمية بتاريخ شمال إفريقيا الطبيعي. كما تمثل هذه النتائج إضافة نوعية إلى الدراسات الجيولوجية المتعلقة بأصول وتطور الأحواض البحرية القديمة والحركات التكتونية التي أسهمت في تشكيل تضاريس المنطقة الحالية.وتُعد مجلة العلوم الجيولوجية الإفريقية (Journal of African Earth Sciences) من أبرز الدوريات العلمية المتخصصة في علوم الأرض على مستوى القارة الإفريقية، حيث تنشر أبحاثا محكمة في مجالات الجيولوجيا والرسوبيات والأحافير والتكتونية والموارد الطبيعية، وتخضع جميع الدراسات المنشورة فيها لمراجعة علمية دقيقة من قبل خبراء دوليين قبل اعتمادها للنشر.ويبرز هذا الإنجاز العلمي مرة أخرى الدور المتنامي للباحثين المغاربيين في إثراء المعرفة الجيولوجية العالمية من خلال دراسات ميدانية متخصصة تسلط الضوء على تاريخ الأرض في منطقة تُعد من أكثر المناطق الجيولوجية تعقيدا وغنى في حوض البحر الأبيض المتوسط.هادي الحريزي