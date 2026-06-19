الدعوة خلال اجتماع توعوي بصفاقس إلى تعزيز التنسيق والجاهزية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق

أكد المشاركون في الاجتماع التوعوي والتحسيسي الذي نظمته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، يوم أمس الخميس، ضرورة مواصلة اللقاءات التنسيقية والتحسيسية ورفع مستوى الجاهزية الميدانية بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند اندلاع الحرائق.وشدد المشاركون في هذا الاجتماع الذي يندرج في اطار الاستعداد لموسم التوقي من حرائق الغابات، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة وتطوير آليات العمل الوقائي والتدخل السريع للحد من مخاطر الحرائق وحماية الثروة الغابية والموارد الطبيعية.وتم خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن الحماية المدنية ودائرة الغابات وعدد من المسؤولين الميدانيين، ابراز أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين وتوحيد الجهود لحماية الغابات والمحميات الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي بالجهة.