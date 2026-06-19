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إيران توضح إجراءات عبور السفن لمضيق هرمز

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 14:07 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أوضحت الهيئة الإيرانية لإدارة الخليج (PGSA) إجراءات عبور السفن لمضيق هرمز.

وجاء ذلك في إشعار نشر على صفحة الهيئة على منصة "إكس": "تفاديا للتأخير عند الدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، يجب تقديم طلب قبل 48 ساعة على الأقل من الوصول إلى منطقة المضيق، مع تقديم المعلومات الكاملة".


وأشارت الهيئة إلى أن طلبات السفن ستدرس على الموقع الرسمي لها كما أكدت أنه خلال 60 يوما لن تتقاضى السلطات الإيرانية أي رسوم وستتكفل بتغطية نفقات تقديم الخدمات المتعلقة بتوفير الأمن وحماية البيئة والتأمين.


وأكدت الهيئة وجود مخاطر أمنية عند عبور السفن مضيق هرمز، وأشارت إلى ضرورة التنسيق بشأن المسار والموعد الزمني لعبور كل سفينة.

"وأضافت: "تقع مسؤولية عدم الامتثال لهذه الشروط على عاتق مالك السفينة".

وأعطى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في 18 جوان الجاري توجيها لهيئة إيران للسيطرة على الخليج للنظر بسرعة في عبور السفن عبر مضيق هرمز، وزيادة حركة المرور تدريجيا.

كما أكد أن إيران ستتولى إزالة الألغام وعلى طهران القيام بذلك في غضون 30 يوما حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن لإنهاء النزاع.

وقعت إيران والولايات المتحدة ليلة 18 جوان عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع الذي بدأ في 28 فيفري.

وتحدد المذكرة المواعيد التي ترفع فيها الولايات المتحدة الحصار البحري، وتستعيد إيران الملاحة في مضيق هرمز.

كما تلتزم إيران بعدم حيازة أسلحة نووية، وتسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني باتفاق منفصل.

وسيجري الطرفان خلال 60 يومًا مفاوضات حول ذلك.
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