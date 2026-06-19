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مؤسسة "روسكي مير" الروسية تسلّم هبة إلى 18 مؤسسة تربوية بتونس

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 12:42 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلنت مؤسسة "روسكي مير" (Russkiy Mir) الروسية، خلال حفل انتظم يوم 18 جوان الجاري، عن تسليمها هبة إلى 18 معهدا ثانويا تونسيا، تُدرَّس فيها اللغة الروسية باعتبارها مادة اختيارية، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات المنتظمة بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وروسيا، وفق ما جاء في بلاغ للسفارة الروسية بتونس.

ولفت بلاغ سفارة روسيا بتونس الى ان هذه الهبة تتمثل بالخصوص في تجهيز المؤسسات التربوية بالأثاث والمعدات الإعلامية بالإضافة إلى الحواسيب المحمولة واللوحات التفاعلية، إلى جانب توفير وسائل تعليمية بيداغوجيبة أساسية من شأنها ان تساعد الأساتذة أثناء تقديم الدروس، من استخدام مقاطع فيديو وأفلام باللغة الروسية لتفسير المادة التعليمية والاستعانة بدروس يشرف عليها نخبة من الخبراء الروس عبر الإنترنت.


كما ستواصل المؤسسة تقديم الدعم المنهجي لتدريس اللغة الروسية، والمساهمة في تطوير الكفاءات المهنية للمدرسين، وتشجيع التلاميذ على النجاح وتحقيق نتائج إيجابية. وتساهم هذه المبادرة الإنسانية في تعزيز الإقبال على تعلم اللغة الروسية داخل الوسط المدرسي، حيث تشهد هذه اللغة اهتماما متزايدا في تونس، حسب سفارة روسيا بتونس.


وللاشارة شارك في حفل توزيع هذه الهبة سفير روسيا بتونس، ألكسندر زولوتوف، والمديرة التنفيذية لمؤسسة "روسكي مير"، تاتيانا شليتشكوفا، وممثلون عن وزارة التربية ورئيسة الجمعية التونسية لأساتذة اللغة والآداب الروسية رندة الزياني إلى جانب مدير معهد "نهج روسيا" فيصل عبيد.



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