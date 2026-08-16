JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:55 Tunis

المغرب.. إيقاف 111 مهاجرا عقب محاولة عبور جماعي نحو سبتة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a81288aae9be7.18160796_lmonfhkpeqgji.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 06:43 قراءة: 1 د, 32 ث
      
أعلنت السلطات المغربية، يوم السبت، إيقاف 111 مهاجرا غير نظامي بمدينة الفنيدق وضواحيها، عقب محاولة عبور جماعي نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وأفادت محافظة الفنيدق بأن من بين الموقوفين 109 مهاجرين من دول إفريقية ومغربيين اثنين.


وأكدت السلطات أن الانتشار المكثف للقوات الأمنية ساهم في منع أي عبور جماعي للمهاجرين غير النظاميين في محيط سبتة ومليلية، مشيرة إلى أن الوضع الأمني "عادي ومتحكم فيه".


كما تتواصل عمليات الرصد المعلوماتي لضبط المتورطين في التحريض الرقمي على الهجرة الجماعية، بالتوازي مع العمليات الميدانية لمنع محاولات العبور غير النظامي وتوقيف المتورطين في تنظيمها.

وأوضح المصدر ذاته أن السلطات عبأت موارد بشرية ومعدات لوجستية لمنع محاولات العبور الجماعي، من بينها طائرات مسيرة للرصد عن بعد وآليات للتدخل وشاحنات لضخ المياه، بهدف تفادي الاحتكاك المباشر مع المهاجرين.

وكانت السلطات المغربية قد أحبطت، في وقت سابق من اليوم السبت، محاولة عبور جماعي لمئات المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من دول إفريقية، انطلاقا من مدينة الفنيدق نحو سبتة.

وتأتي هذه المحاولة بعد رصد دعوات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو سبتة ومليلية.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي، قد أعلن الأربعاء الماضي رصد منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو المدينتين يوم 15 أوت الجاري.

وسبق أن شهدت الحدود مع سبتة، بين 29 و31 جويلية الماضي، توافد عشرات الآلاف من المغاربة في موجة عبور غير نظامي نحو المدينة، قبل أن يعود معظمهم إلى الفنيدق.

وفي 7 أوت الجاري، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ارتفاع عدد وفيات تلك الموجة إلى 14 شخصا، فيما أفادت معطيات إسبانية بوفاة 80 شخصا.

وقدرت السلطات المغربية حينها عدد المشاركين في محاولات العبور بنحو 40 ألف شخص، بينما قالت السلطات الإسبانية إن العدد تجاوز 70 ألفا.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية، إضافة إلى الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط، للإدارة الإسبانية، فيما تعتبرها الرباط "أراضي مغربية محتلة".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334556

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 16 أوت 2026 | 3 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:11
16:09
12:31
05:37
04:02
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet38°
28° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-25
36°-27
37°-27
35°-26
37°-27
  • Avoirs en devises 25155,2
  • (14/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37686 DT
  • (14/08)
  • 1 $ = 2,92999 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/08)     2195,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/08)   29941 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio