المغرب.. إيقاف 111 مهاجرا عقب محاولة عبور جماعي نحو سبتة

أعلنت السلطات المغربية، يوم السبت، إيقافبمدينة الفنيدق وضواحيها، عقب محاولة عبور جماعي نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.وأفادت محافظة الفنيدق بأن من بين الموقوفينوأكدت السلطات أن الانتشار المكثف للقوات الأمنية ساهم في منع أي عبور جماعي للمهاجرين غير النظاميين في محيط سبتة ومليلية، مشيرة إلى أن الوضع الأمني "عادي ومتحكم فيه".كما تتواصل عمليات الرصد المعلوماتي لضبط المتورطين في التحريض الرقمي على الهجرة الجماعية، بالتوازي مع العمليات الميدانية لمنع محاولات العبور غير النظامي وتوقيف المتورطين في تنظيمها.وأوضح المصدر ذاته أن السلطات عبأت موارد بشرية ومعدات لوجستية لمنع محاولات العبور الجماعي، من بينها، بهدف تفادي الاحتكاك المباشر مع المهاجرين.وكانت السلطات المغربية قد أحبطت، في وقت سابق من اليوم السبت، محاولة عبور جماعي لمئات المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من دول إفريقية، انطلاقا من مدينة الفنيدق نحو سبتة.وتأتي هذه المحاولة بعد رصد دعوات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو سبتة ومليلية.وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي، قد أعلن الأربعاء الماضي رصد منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو المدينتين يوم 15 أوت الجاري.وسبق أن شهدت الحدود مع سبتة، بين 29 و31 جويلية الماضي، توافد عشرات الآلاف من المغاربة في موجة عبور غير نظامي نحو المدينة، قبل أن يعود معظمهم إلى الفنيدق.وفي 7 أوت الجاري، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ارتفاع عدد وفيات تلك الموجة إلى، فيما أفادت معطيات إسبانية بوفاةوقدرت السلطات المغربية حينها عدد المشاركين في محاولات العبور بنحو، بينما قالت السلطات الإسبانية إن العدد تجاوزوتخضع مدينتا، إضافة إلى الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط، للإدارة الإسبانية، فيما تعتبرها الرباط "أراضي مغربية محتلة".