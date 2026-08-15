المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما يتعادل وديا مع الاتحاد المنستيري 1-1

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تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما مع الاتحاد المنستيري 1-1 اليوم السبت في اخر مقابلاته الودية استعدادا لدورة العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026.

وسيخوض المنتخب التونسي الالعاب المتوسطية ضمن المجموعة الأولى بجانب المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية. أما المجموعة الثانية، فتتألف من منتخبات إيطاليا (البلد المنظم)، الجزائر، كوسوفو وألبانيا.

ر-هس