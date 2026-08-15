JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:09 Tunis

المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما يتعادل وديا مع الاتحاد المنستيري 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a80be92bb4617.27979634_gjhmpqknfolei.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 20:33 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما مع الاتحاد المنستيري 1-1 اليوم السبت في اخر مقابلاته الودية استعدادا لدورة العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026. 
وسيخوض المنتخب التونسي الالعاب المتوسطية ضمن المجموعة الأولى بجانب المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية. أما المجموعة الثانية، فتتألف من منتخبات إيطاليا (البلد المنظم)، الجزائر، كوسوفو وألبانيا. 
ر-هس 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334550

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 أوت 2026 | 2 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:13
16:10
12:31
05:36
04:01
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet36°
28° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
36°-25
37°-28
38°-27
35°-27
  • Avoirs en devises 25155,2
  • (14/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37686 DT
  • (14/08)
  • 1 $ = 2,92999 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/08)     2195,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/08)   29941 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio