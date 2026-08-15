بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة: برنامج مباريات المنتخب التونسي
يشارك المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة (ذكور) في منافسات بطولة العالم لهذه الفئة العمرية، التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة من 19 إلى 29 أوت الجاري، بمشاركة 24 منتخبا.
وأوقعت القرعة المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الهند ورومانيا وإيطاليا.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي:
الخميس 20 أوت 2026
تونس - الهند
السبت 22 أوت 2026
تونس - رومانيا
الأحد 23 أوت 2026
تونس - إيطاليا
وأوقعت القرعة المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الهند ورومانيا وإيطاليا.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي:
الخميس 20 أوت 2026
تونس - الهند
السبت 22 أوت 2026
تونس - رومانيا
الأحد 23 أوت 2026
تونس - إيطاليا
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