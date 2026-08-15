بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة: برنامج مباريات المنتخب التونسي

يشارك المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة لأقل من 17 سنة (ذكور) في منافسات بطولة العالم لهذه الفئة العمرية، التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة من، بمشاركة 24 منتخبا.وأوقعت القرعة المنتخب التونسي ضمنإلى جانب منتخبات الهند ورومانيا وإيطاليا.تونس - الهندتونس - رومانياتونس - إيطاليا