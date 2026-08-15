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زلزال بقوة 5 درجات يهز غرناطة الإسبانية ويتسبب في أضرار مادية دون إصابات

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 20:14 قراءة: 1 د, 3 ث
      
ضرب زلزال بقوة 5 درجات مدينة غرناطة جنوبي إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، متسببا في أضرار مادية بعدد من المباني والسيارات، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار بقصر الحمراء.

ووقع الزلزال في منطقة ألهندين، جنوب غرناطة، بعد الساعة الواحدة ليلا بقليل بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان مناطق واسعة من إقليم الأندلس.


وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على منصة "إكس" حطاما متناثرا في الشوارع وأضرارا لحقت بعدد من السيارات، فيما تدخلت خدمات الطوارئ لمساعدة أشخاص عالقين داخل مبان متضررة.


ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول شؤون الطوارئ في حكومة الأندلس، أنطونيو سانث، أن قصر الحمراء، أحد أبرز معالم العمارة الإسلامية الأندلسية، لم يتعرض لأي أضرار، مؤكدا عدم تسجيل أضرار إنشائية أو مادية جسيمة أو إصابات.

وتواصل السلطات تقييم الأضرار في عدد من المباني، فيما أفادت تقارير محلية بظهور تشققات وسقوط أجزاء من بعض الواجهات، دون تسجيل خسائر بشرية.
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