زلزال بقوة 5 درجات يهز غرناطة الإسبانية ويتسبب في أضرار مادية دون إصابات

🇪🇸 These women decided to hop inside a building in Granada, Spain, today when the magnitude 5 earthquake hit. pic.twitter.com/GlDrfx7Huc — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) August 15, 2026

Terremoto en Granada de magnitud 5 pilla a @Saselandia en directo, además 2 videos de desperfectos en el interior de una casa y en la calle pic.twitter.com/xQHSVpoCLU — Neo Despertado (@neodespertado) August 15, 2026

ضرب زلزال بقوةمدينة غرناطة جنوبي إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، متسببا في أضرار مادية بعدد من المباني والسيارات، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار بقصر الحمراء.ووقع الزلزال في منطقة، جنوب غرناطة، بعد الساعة الواحدة ليلا بقليل بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان مناطق واسعة من إقليم الأندلس.وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على منصة "إكس" حطاما متناثرا في الشوارع وأضرارا لحقت بعدد من السيارات، فيما تدخلت خدمات الطوارئ لمساعدة أشخاص عالقين داخل مبان متضررة.ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول شؤون الطوارئ في حكومة الأندلس، أنطونيو سانث، أن، أحد أبرز معالم العمارة الإسلامية الأندلسية، لم يتعرض لأي أضرار، مؤكدا عدم تسجيل أضرار إنشائية أو مادية جسيمة أو إصابات.وتواصل السلطات تقييم الأضرار في عدد من المباني، فيما أفادت تقارير محلية بظهور تشققات وسقوط أجزاء من بعض الواجهات، دون تسجيل خسائر بشرية.