مؤتمر الاتّحاد: قائمة صلاح الدين السالمي تفوز بمقاعد المكتب التنفيذي

من هم أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل؟



فازت قائمةبرئاسةبـللاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك خلال المؤتمر المنعقد بمدينة المنستير، في محطة انتخابية شهدتبين قائمتين رئيسيتين.وأسفرت النتائج عن تركيبةعلى النحو التالي:صلاح الدين السالمي، أحمد الجزيري، بولبابة السالمي، جبران بوراوي، وجيه الزيدي، الطاهر المزي (البرباري)، الطيب البحري، مبروك التومي، نهلة الصيادي، سامية عميد حاجي، سلوان السميري، سليم البوزيدي، عثمان الجلولي، فخر الدين العويتي، صلاح بن حامد.كما تمكنت القائمة ذاتها من الفوز بـللنظام الداخلي والرقابة المالية.وشهد المؤتمر منافسة بين قائمةوقائمةبرئاسة، حيث ضمت كل قائمة، إلى جانب أعضاء لهيئتي النظام الداخلي والرقابة المالية.وتُعدمن الهياكل الأساسية داخل المنظمة، إذ تتولى السهر علىوضمان حسن سير العمل النقابي، فيما تضطلعبمهاموإعداد التقارير اللازمة.وجرت الانتخابات بمشاركةيمثلون مختلف الهياكل النقابية، وسطحول التقريرين الأدبي والمالي، وتقييم المرحلة السابقة، إلى جانب تحديدخلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بـويمثل هذا المؤتمرفي مسار الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظلالتي تواجه البلاد.تمّ انتخاب أعضاءللاتحاد العام التونسي للشغل وجميعهم عن قائمة، وهي كالآتي:(344 صوتا) //(318 صوتا) //(345 صوتا) //(297 صوتا) //(241 صوتا) //(383 صوتا) //(373 صوتا) //(299 صوتا) //(289 صوتا) //(400 صوت) //(288 صوتا) //(324 صوتا) //(330 صوتا) //(299 صوتا) //(294 صوتا) //