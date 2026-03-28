مؤتمر الاتّحاد: قائمة صلاح الدين السالمي تفوز بمقاعد المكتب التنفيذي
فازت قائمة “الثبات والتحدي” برئاسة صلاح الدين السالمي بـمقاعد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك خلال المؤتمر المنعقد بمدينة المنستير، في محطة انتخابية شهدت منافسة حادة بين قائمتين رئيسيتين.
وأسفرت النتائج عن تركيبة المكتب التنفيذي الوطني على النحو التالي:
صلاح الدين السالمي، أحمد الجزيري، بولبابة السالمي، جبران بوراوي، وجيه الزيدي، الطاهر المزي (البرباري)، الطيب البحري، مبروك التومي، نهلة الصيادي، سامية عميد حاجي، سلوان السميري، سليم البوزيدي، عثمان الجلولي، فخر الدين العويتي، صلاح بن حامد.
كما تمكنت القائمة ذاتها من الفوز بـمقاعد الهيئتين الوطنيتين للنظام الداخلي والرقابة المالية.
وشهد المؤتمر منافسة بين قائمة “الثبات والتحدي” وقائمة “الاستقلالية والنضال” برئاسة فاروق العياري، حيث ضمت كل قائمة 15 مترشحا للمكتب التنفيذي، إلى جانب أعضاء لهيئتي النظام الداخلي والرقابة المالية.
وتُعد الهيئة الوطنية للنظام الداخلي من الهياكل الأساسية داخل المنظمة، إذ تتولى السهر على احترام القوانين الداخلية وضمان حسن سير العمل النقابي، فيما تضطلع هيئة الرقابة المالية بمهام مراقبة الحسابات والتدقيق المالي وإعداد التقارير اللازمة.
وجرت الانتخابات بمشاركة 588 نائبا يمثلون مختلف الهياكل النقابية، وسط نقاشات حادة حول التقريرين الأدبي والمالي، وتقييم المرحلة السابقة، إلى جانب تحديد أولويات العمل النقابي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بـالملفات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية.
ويمثل هذا المؤتمر محطة مفصلية في مسار الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
من هم أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل؟تمّ انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل وجميعهم عن قائمة “الثبات والتحدي”، وهي كالآتي:
* صلاح الدين السالمي (344 صوتا) // الأمين العام المساعد
* عثمان الجلولي (318 صوتا) // عضو المكتب التنفيذي المتخلي
* الطاهر المزي (البرباري) (345 صوتا) // الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص
* جبران بوراوي (297 صوتا) // كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة
* صلاح بن حامد (241 صوتا) // كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقابس
* سلوان السميري (383 صوتا) // كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية
* أحمد الجزيري (373 صوتا) // كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين
* سليم البوزيدي (299 صوتا) // الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز
* فخر الدين العويتي (289 صوتا) // الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك
* وجيه الزيدي (400 صوت) // كاتب عام الجامعة العامة للنقل
* سامية عميد الحاجي (288 صوتا) // قيادية نقابية
* نهلة الصيادي (324 صوتا) // قيادية نقابية
* بولبابة السالمي (330 صوتا) // الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
* الطيب البحري (299 صوتا) // الكاتب العام للجامعة العامة للبناء والأخشاب
* مبروك التومي (294 صوتا) // قيادي نقابي
