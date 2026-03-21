الاتحاد العام التونسي للشغل: مؤتمر الفرصة الأخيرة… للتجدد أو للاندثار

خطر الانقسام… حاضر ومخيف



خمس قضايا مصيرية



الفساد: الاعتراف والمحاسبة



الحوكمة المالية والمؤسساتية: الإصلاح قبل البناء



الإنتاجية: المصالحة بين النقابة والعمل



نهاية الإقطاع النقابي: تجديد النخب



الديمقراطية الداخلية: كسر منطق التكتلات



سؤال أبعد من التنظيم



مؤتمر الفرصة الأخيرة



في الأسبوع المقبل، يعقدمؤتمرًا لا يشبه سواه. ليس مجرد محطة تنظيمية روتينية، بل. محاكمة بلا قضاة ولا أردية، لكن حكمها سيكون صارمًا:. فالمركزية النقابية، التي كانت يومًا أحد أعمدة التوازن الاجتماعي في تونس، تعيش اليومالخطر معروف ومقلق: أن يتحول المؤتمر إلىوتصفية حسابات شخصية، أو إلى مسرح يتجادل فيه الأفراد بدل المبادئ. والأسوأ أن تحاول القيادة الحالية، تحت ضغط الانتقادات،أو تجنب مساءلات قد تصل إلى القضاء.هذا المؤتمر. ينبغي أن يكونهناكيجب طرحها بوضوح، وحسمها دون لبس، وترجمتها إلى قرارات ملزمة. فهي خطوط فاصلة تحددالموضوع ثقيل، لكنه لا يحتمل التأجيل.لم تعد قابلة للتجاهل. المطلوب ليس حملة تواصل، بل، وقطيعة مع الممارسات السابقة.من دون ذلك، ستبدو كل إصلاحات، لأن منظمة تدّعي الدفاع عن العمال لا يمكن أن تتسامح مع ممارسات تُشبه الافتراس.لا خيارًا إضافيًا. يجب تدقيق الحسابات ونشرها ومناقشتها، مع توضيح دوائر القرار وترسيخ ثقافة المساءلة. لكن الشفافية وحدها لا تكفي؛ فهي تحتاج إلىهذا الملف الأكثر حساسية. فالاتحاد يُنظر إليه — بحق أو بغير حق — على أنه، يفضّل المطالب الاجتماعية على خلق القيمة الاقتصادية.في اقتصاد يعاني من ركود، تصبح. الدفاع عن العمال يجب أن يتكامل معالواقع معروف:، وتراكم المناصب يصبح قاعدة. وفي بعض الحالات، تتحول الممارسة النقابية إلىالحل واضح:يجب أن يكون المؤتمر، لا مسارًا للتعيينات المغلقة.كما ينبغي تحصين الاتحاد من، أكانت سياسية أو فكرية أو مصلحية، واستعادة استقلاليته.هذه القضايا ليست تقنية، بلالسؤال الحقيقي هو:هل سيبقى أسير صراعات السلطة والحسابات، أم يتحول إلىتدافع عن العمال وتواكب التحولات الاقتصادية؟الجواب رهن* لم يعد تغيير الوجوه كافيًا؛ المطلوب* لم يعد التشخيص كافيًا؛ المطلوب* لم تعد الوعود مقنعة؛ المطلوبإنه مؤتمرعلى الاتحاد أن يحاكم نفسه، وينظر في المرآة، ويتخلص منوإلا فسيواصل السير بلا بوصلة، بين خطاب سياسي ومهمة نقابية،ومن دون ثقة،تونس تحتاج اتحادًا يرقى إلى حجم تحدياتها، لا منظمة أسيرة تناقضاتها.ترجمة للنص الأصلي