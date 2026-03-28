ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب

Trump: “They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz.”



“The fake news will say, 'He accidentally said.' No, there’s no accident with me, not too many." pic.twitter.com/0fi6DyqCrW — Wunderkind (@EngineerNGR) March 28, 2026

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسخرية إلى طريق شحن النفط الحيوي مضيق هرمز، باسم "مضيق ترامب"، في خطوة تعكس نبرته حول الممر الذي أصبح محورا رئيسيا في الحرب.وقال ترامب في خطابه: على إيران أن "تفتح مضيق ترامب - أعني، هرمز. اعذروني. أنا آسف جدا. يا له من خطأ فظيع". ثم أوضح: "وسائل الإعلام الكاذبة ستقول، 'لقد قالها عن طريق الخطأ' - لا، لا توجد حوادث كهذه معي، ليس كثيرا. لو حصلت، لكانت لدينا قصة كبيرة".جاء هذا التعليق في وقت برز فيه مضيق هرمز كمصدر رئيسي للنزاع في الحرب المستمرة منذ 28 فيفري، حيث ساهمت قدرة إيران على إغلاق المضيق بشكل فعال في اضطراب تاريخي لإمدادات الطاقة العالمية. وينقل الممر عادة 20 مليون برميل من النفط يوميا.وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مصادر، أن ترامب يفكر في السيطرة على المضيق وإعادة تسميته باسمه، أو تسميته "مضيق أمريكا"، على غرار محاولته السابقة لإعادة تسمية خليج المكسيك.ويأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض في ديسمبر الماضي أن مجلس إدارة مركز كينيدي صوت لصالح تغيير اسمه إلى "مركز ترامب-كينيدي".يأتي هذا في وقت أعلن فيه ترامب أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة و"تتوسل" لعمل صفقة، رغم نفي طهران إجراء أي محادثات مباشرة.كما طرح الاثنين الماضي احتمال أن يتم التحكم في المضيق بشكل مشترك من قبل "أنا وآية الله" كجزء من حل للحرب. وتتواصل الحرب لليوم الثامن والعشرين على التوالي.