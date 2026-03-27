ماكغريغور: لهذا السبب لا يمكن لإيران خسارة هذه الحرب!

طرح المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية والعقيد المتقاعدقراءة نقدية لمسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، معتبرا أن هذا الصراع يكشف عنوأشار ماكغريغور إلى أن إيران تدير المواجهة بنجاح نسبي رغم عدم امتلاكها تفوقا جويا أو بحريا، معتبرا أن ذلك يعكس اعتمادها على، في مقابل صعوبة تكيف الولايات المتحدة مع هذا النمط الجديد من الحروب.واعتبر الخبير العسكري أن الحرب تفتقر إلى مبررات واضحة، مشددا على أن إيران، وفق تقديره، لا تمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، وأن الهدف المعلن المتمثل في “تغيير النظام” لم يتحقق، مما يعكسوأضاف أن واشنطن قد تكون أخطأت في تقدير قدرات إيران، نتيجة الاعتماد على خبرات سابقة في حروب ضد خصوم أضعف، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تواجه تحديات تتعلق بالجاهزية والقدرات اللوجستية.وحذر ماكغريغور من تداعيات خطيرة في حال تصاعد المواجهة، مشيرا إلى احتمال توسع النزاع أو انزلاقه نحو، خاصة في ظل استهداف البنية التحتية الحساسة.كما لفت إلى أن استمرار الضربات قد يرفع من مخاطر وقوع، سواء على المستوى العسكري أو الأمني في المنطقة.على الصعيد الاقتصادي، توقع الخبير أن يؤدي استمرار الحرب إلى، مع احتمال ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وتأثر الأسواق المالية الدولية.كما أشار إلى أن الصراع قد يسرّع من، عبر تراجع نسبي للنفوذ الأمريكي وتوجه بعض الدول نحو بدائل اقتصادية ومالية جديدة.واعتبر ماكغريغور أن الصراع دخل مرحلةبالنسبة للولايات المتحدة، في حين يمثل بالنسبة لإيران تهديدا وجوديا، وهو ما يجعلها أكثر استعدادا للاستمرار في المواجهة.وفي هذا السياق، خلص إلى أن طبيعة هذا النوع من الحروب، القائمة على الاستنزاف والقدرة على الصمود، تجعل من الصعب حسمها بسرعة أو تحقيق انتصار واضح لأي طرف في المدى القريب.