السجن عاما لـ«ولد لمياء» في قضية فراره من مستشفى شارل نيكول

قضى المجلس الجناحي الصيفي لدى محكمة الناحية بتونس بالسجن مدةفي حق العنصر الإجرامي المعروف بـ«ولد لمياء»، وذلك من أجل جريمة الفرار من مستشفى شارل نيكول بالعاصمة.وكان «ولد لمياء» يقضي عقوبة سجنية مدتهابسجن برج الرومي ببنزرت، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى شارل نيكول إثر تظاهرِه بالمرض، حيث تمكن من الفرار إلى وجهة غير معلومة.وتمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من إلقاء القبض عليه، إثر نصب كمين محكم ومحاصرته بمدينة الحمامات.ويُذكر أن «ولد لمياء» مصنف، وفق المعطيات الواردة، من بين العناصر الإجرامية الخطيرة بالعاصمة، وتحديدا بمنطقة الجبل الأحمر، كما صدرت في حقه عشرات مناشير التفتيش في قضايا تتعلق بجرائم خطيرة.