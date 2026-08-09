المنستير : تدخلات وقائية مختلفة للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان استعدادا لموسم الأمطار

تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تنفيذ تدخلاتها الوقائية بمختلف مناطق الجهة، بهدف تعزيز جاهزية شبكة الطرقات ومنشآت تصريف مياه الأمطار.وتندرج هذه التدخلات ضمن البرنامج الوقائي للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، للحدّ من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وتعزيز الجاهزية خلال فترات التقلبات الجوية وفي إطار النظافة والعناية بالبيئة.وشملت التدخلات إلى حد الآن جهر بالوعات تصريف مياه الأمطار بالطريق المحلية 856 ببلدية طبلبة وبالمسلك 1503 بمنطقة مندرة الشاهد ببلدية المكنين وبالطريق الجهوية 95 والطريق الجهوية 191 ببلدية منزل فارسي.كما تم أيضا جهر الخندق الاسمنتي بالطريق الجهوية رقم 90 المؤدي إلى وادي بورزين ببلدية المكنين، إضافة إلى مسح وجهر المجاري الترابية بمسلك الفرش الحوم الرابط بين بلديتي المكنين وسيدي بنور من معتمدية المكنين والمجاري الترابية بالطريق الجهوية رقم 95 ببلديات المكنين ومنزل فارسي شراحيل وعميرة الفحول من معتمدية المكنين والمجاري الترابية بالطريق الجهوية رقم 90 ببلدية سيدي بنور.وتولت الإدارة الجهوية، أيضا، مسح وجهر المجاري الترابية بالطريق الحزامية مدركة الساحل بين بلدتي منزل فارسي وسيدي بنور ومسح. كما تم أيضا تنفيذ أشغال جهر وتنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار بـالطريق الجهوية رقم 82 بالساحلين، بهدف ضمان جاهزية شبكة التصريف والحد من تجمع المياه أثناء نزول الأمطار.