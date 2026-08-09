وزارة البيئة : مشروع تثمين النفايات بجربة في طور استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية

يتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة، بطاقة استيعاب تناهز 50 ألف طن، وذلك على الموقع الكائن بمنطقة سدويكش من معتمدية ميدون، وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون حول "تعطل" المشروع.وأوضحت الوزارة أن مسار إعداد المشروع، الذي انطلق منذ سنة 2023، شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع، باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية "رامسار"، ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه.وفي إطار الإجراءات المرتبطة باتفاقية "رامسار"، تم إعداد دراسة بينية والحصول على رأي الكتابة القارة للاتفاقية، المتمثلة في الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التي لم تسجل تحفظات بشأن الدراسة المقدمة، مع طلب إعداد دراسة مؤثرات على المحيط تكون مصادقا عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.كما تم تركيز آبار للمراقبة ومتابعة نوعية المياه الجوفية بالموقع، إلى جانب عرض الملف على لجنة الملك العمومي للمياه قصد إخراج الموقع من الملك العمومي للمياه.وأفادت الوزارة بأن لجنة الملك العمومي للمياه طلبت، في هذا الإطار، إعداد دراسة مائية ودراسة مؤثرات على المحيط مصادق عليها من الوكالة الوطنية لحماية المحيط، على أن ترفق بملحق للمخطط البيئي مؤشر عليه من قبل الإدارة العامة للغابات، إضافة إلى مثال الكتل والأشغال المختلفة.وتبعا لهذه المتطلبات، تم الانطلاق في تنفيذ صفقة الدراسات مع مكتب دراسات تونسي، حيث تم إنجاز مثال الأشغال المختلفة والأشغال التحضيرية بالموقع وحملات تشخيص النفايات، فضلا عن الدراسة المائية التي حظيت بموافقة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.كما تم الشروع في مرحلة التصور الأولى للمشروع (APS)، على أن يتم إعداد دراسة المؤثرات على المحيط بعد استكمال التصور الأولي وعرضها على الوكالة الوطنية لحماية المحيط.وفي الجانب التمويلي، أدرج المشروع ضمن برنامج المساعدة الفنية والتمويل مع البنك الدولي لإنجاز وحدة المعالجة والتثمين في شكل شراكة بين القطاع العام والخاص.وبالتوازي مع ذلك، يتم حاليا تنفيذ مشروع "نحو نموذج دائري لمعالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة" في إطار اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من التعاون الياباني والتعاون الإيطالي، حيث تشمل المرحلة الأولى إنجاز وحدة للتثمين الطاقي للنفايات المتأتية من النزل باستعمال تقنية "البيوميثان" (Biométhanisation)، بطاقة استيعاب تبلغ 6 آلاف طن.وأشارت الوزارة إلى أن مسار القبول الاجتماعي لمشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة يرتبط كذلك بمشروع إنجاز المنطقة الصناعية على الموقع المجاور بمنطقة سدويكش.