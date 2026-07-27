تبون: الجزائر لن تتهاون مع أي تهديد إرهابي يستهدف تونس

أكد الرئيس الجزائريأن بلاده لن تتهاون مع أي تهديد إرهابي يستهدف تونس، متوعدا كل من يسعى إلى تهديد أمنها.وقال تبون، في مقتطف نشرته الرئاسة الجزائرية من لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، الذي يُبث مساء اليوم الاثنين، باللهجة الجزائرية:، في إشارة إلى أن الجزائر ستتعقب كل من يخطط لاستهداف تونس بالإرهاب.وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الجزائري على أن بلاده متمسكة بمواقفها في ما يتعلق بعلاقاتها مع فرنسا، قائلا:وبخصوص حادثة الحريق التي شهدتها مؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية، أعلن تبون فتح تحقيق معمق، مؤكدا أن التحقيق سيشمل جميع المسؤولينوتأتي تصريحات الرئيس الجزائري في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية محاولات لإعادة تطبيعها، بعدما أكد السفير الفرنسي لدى الجزائرأنه عاد إلى الجزائر بتكليف من الرئيس الفرنسيللعمل على إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.كما أوضحت الحكومة الفرنسية لاحقا أنه، مؤكدة أن فرنسا لم تقدم أي تعهدات في هذا الشأن.