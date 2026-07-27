تبون: الجزائر لن تتهاون مع أي تهديد إرهابي يستهدف تونس
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده لن تتهاون مع أي تهديد إرهابي يستهدف تونس، متوعدا كل من يسعى إلى تهديد أمنها.
وقال تبون، في مقتطف نشرته الرئاسة الجزائرية من لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، الذي يُبث مساء اليوم الاثنين، باللهجة الجزائرية: "من يهدد تونس... نخلولو خيمة والديه"، في إشارة إلى أن الجزائر ستتعقب كل من يخطط لاستهداف تونس بالإرهاب.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الجزائري على أن بلاده متمسكة بمواقفها في ما يتعلق بعلاقاتها مع فرنسا، قائلا: "الرئيس الجزائري لم يطلب يوما حصة من التأشيرات أو عددا معينا من التأشيرات، ولم أطلب يوما اعتذارا ولا تعويضات، والجزائر لن تمد يدها أبدا".
وبخصوص حادثة الحريق التي شهدتها مؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية، أعلن تبون فتح تحقيق معمق، مؤكدا أن التحقيق سيشمل جميع المسؤولين "من بواب المؤسسة إلى أعلى مستوى".
وتأتي تصريحات الرئيس الجزائري في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية محاولات لإعادة تطبيعها، بعدما أكد السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه أنه عاد إلى الجزائر بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل على إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.
كما أوضحت الحكومة الفرنسية لاحقا أنه لا توجد أهداف رقمية محددة بشأن منح التأشيرات للجزائريين، مؤكدة أن فرنسا لم تقدم أي تعهدات في هذا الشأن.
وقال تبون، في مقتطف نشرته الرئاسة الجزائرية من لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، الذي يُبث مساء اليوم الاثنين، باللهجة الجزائرية: "من يهدد تونس... نخلولو خيمة والديه"، في إشارة إلى أن الجزائر ستتعقب كل من يخطط لاستهداف تونس بالإرهاب.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الجزائري على أن بلاده متمسكة بمواقفها في ما يتعلق بعلاقاتها مع فرنسا، قائلا: "الرئيس الجزائري لم يطلب يوما حصة من التأشيرات أو عددا معينا من التأشيرات، ولم أطلب يوما اعتذارا ولا تعويضات، والجزائر لن تمد يدها أبدا".
وبخصوص حادثة الحريق التي شهدتها مؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية، أعلن تبون فتح تحقيق معمق، مؤكدا أن التحقيق سيشمل جميع المسؤولين "من بواب المؤسسة إلى أعلى مستوى".
وتأتي تصريحات الرئيس الجزائري في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية محاولات لإعادة تطبيعها، بعدما أكد السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه أنه عاد إلى الجزائر بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعمل على إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.
كما أوضحت الحكومة الفرنسية لاحقا أنه لا توجد أهداف رقمية محددة بشأن منح التأشيرات للجزائريين، مؤكدة أن فرنسا لم تقدم أي تعهدات في هذا الشأن.
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