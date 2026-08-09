أريانة : تركيز مجسم جديد بمفترق سيدي عمر بروّاد في إطار مشروع بلدي لتحسين جمالية مداخل المدينة

ركّزت بلديّة روّاد من ولاية أريانة، اليوم الأحد، مجسّما جديدا على مستوى مفترق سيدي عمر، وذلك في إطار مشروع بلدي لتحسين جمالية مداخل المدينة تقدّر كلفته الجملية بـ65،5 ألف دينار، ويشمل تهيئة المفترق ومحيطه، وإحداث مناطق خضراء، إلى جانب تهيئة الأرصفة.ويظهر المجسّم الجديد على شكل مدخل مدينة به قوس كُتب عليه بلون ذهبي "مدينة روّاد"، ومجهّز بإضاءة ليلية.وأوضح معتمد روّاد، ضياء الحق العبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المجسّم الجديد أنجز إثر إجراء طلب عروض بتمويل من بلدية روّاد، ويستحضر في تصميمه المجسّم القديم الذي كان ينتصب بشاطئ رواد، وكان مبنيا بالحجارة قبل أن يتلف.ولفت إلى أنه في إطار مواصلة تحسين جمالية مداخل المدينة، تعتزم بلدية روّاد إحداث مجسّم تزييني ثانٍ بأحد مداخلها المطلّة على جبل جعفر، ويحمل عبارة "روّاد ترحب بكم"، وقد بلغ حاليا مرحلة طلب العروض.شيراز