نادي الشمال القطري يعلن رسميا تعاقده مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان

أعلن نادي الشمال القطري اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت تعاقده مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان اعتبارا من الموسم المقبل قادما من الأهلي المصري.وقال نادي الشمال "لقد اجتاز بن رمضان الفحوصات الطبية بنجاح، ومن المنتظر أن ينضم فورا إلى تدريبات الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027".وبانضمامه إلى نادي الشمال القطري، سيكون بن رمضان على موعد مع تجربته الاحترافية الثالثة خارج تونس منذ مغادرته الترجي الرياضي سنة 2023 في اتجاه نادي فرينكفاروش المجري الذي حمل ألوانه إلى غاية 2025 قبل الانتقال إلى نادي الأهلي المصري في جوان 2025.ولم يكن بن رمضان (26 عاما) ضمن قائمة المنتخب التونسي التي شاركت خلال هذه الصائفة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بكندا والولايات المتحدة والمكسيك.يذكر أن نادي الشمال الذي يضم في صفوفه لاعب الوسط التونسي نعيم السليتي سيستهل مشواره في البطولة القطرية يوم 21 أوت الحالي بمواجهة النادي العربي.