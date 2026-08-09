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أفروباسكات تحت 18 عاما فتيات: المنتخب التونسي ينهزم أمام الكاميرون ويترقب مصيره في التأهل إلى ربع النهائي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Août 2026 - 16:46 قراءة: 1 د, 1 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة للفتيات تحت 18 عاما أمام نظيره الكاميروني بنتيجة 51-61، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول لبطولة إفريقيا للأمم «أفروباسكات»، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وكان المنتخب التونسي قد فاز في الجولة الثانية على نظيره السنغالي بنتيجة 44-43، بعد أن انهزم في الجولة الأولى أمام المنتخب النيجيري بنتيجة 50-54.


وأنهى المنتخب التونسي الدور الأول برصيد 4 نقاط، ليترقب نتائج بقية مباريات المجموعات من أجل معرفة مصيره في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي.


في المقابل، ضمن المنتخب الكاميروني تأهله إلى دور الثمانية في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب النيجيري لاحقا نظيره السنغالي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب صاحبي أفضل مركز ثالث.

النتائج

الأحد 9 أوت 2026
تونس - الكاميرون: 51-61
نيجيريا - السنغال: تقام لاحقا

الجمعة 7 أوت 2026
تونس - السنغال: 44-43
نيجيريا - الكاميرون: 74-75

الأربعاء 5 أوت 2026
تونس - نيجيريا: 50-54
الكاميرون - السنغال: 61-30

الترتيب الحالي

1. الكاميرون: 6 نقاط من 3 مباريات
2. تونس: 4 نقاط من 3 مباريات
3. نيجيريا: 3 نقاط من مباراتين
4. السنغال: نقطتان من مباراتين
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