مباراة ودية - مانشستر سيتي يقلب تأخره أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز بثلاثية

قلب مانشستر سيتي الإنقليزي تأخره أمام أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الأحد، في مباراة ودية احتضنها ملعب كأس العالم في سيول، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.وافتتح خورخي دومينغيز التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 43، قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية عمر مرموش في الدقيقتين 57 و59.واختتم ريان آيت نوري التسجيل في الدقيقة 90 ليؤمن فوز مانشستر سيتي في آخر مبارياته ضمن جولته التحضيرية في آسيا.وكان الفريق الإنقليزي قد استهل جولته بالتعادل مع إنتر ميلان الإيطالي 1-1 قبل أن يتغلب على نجوم البطولة الكورية بثلاثة أهداف لواحد، ثم يختتمها بالفوز على أتلتيكو مدريد.وبعد هذه الجولة، سيكون مانشستر سيتي على موعد مع أول اختبار رسمي له هذا الموسم عندما يواجه أرسنال بطل انقلترا يوم 16 أوت الجاري في مباراة الدرع الخيرية على ملعب "برينسيباليتي" في كارديف.أما في البطولة الانقليزية، فسيستهل سيتي مشواره يوم 23 أوت باستضافة بورنموث، فيما يبدأ أتلتيكو مدريد موسمه في البطولة الإسبانية بمواجهة ملقة يوم 19 أوت على ملعبه بالعاصمة مدريد.