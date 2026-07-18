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رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقديّة إلى محطّة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 21:23 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم السبت، زيارة تفقديّة إلى محطّة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحرايرية من ولاية تونس.
واستفسر رئيس الدولة بالمناسبة عن أسباب انقطاع الماء الصالح للشراب في عدد من المناطق.
يشار إلى أن محطة غدير القلة في منطقة الحرايرية هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كسّاب وقنال مجردة - الوطن القبلي ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يومياً ما بين 500 و700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب.


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