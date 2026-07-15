الإفراج الوجوبي عن المهدي بن غربية في قضية مقتل الفتاة رحمة

قررت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج وجوبا عن، وذلك لبلوغه الآجال القانونية القصوى للإيقاف التحفظي في القضية المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، المتعهد بملف القضية، قد أصدر خلال شهر ماي من السنة الماضية بطاقة إيداع بالسجن في حق المهدي بن غربية على ذمة الأبحاث.وجاء قرار الإفراج إثر مطلب تقدم به فريق الدفاع، استند إلى بلوغ منوبهم الحد الأقصى للإيقاف التحفظي، والمحدد بـ14 شهرا، دون صدور قرار بختم البحث في القضية.ويشار إلى أن المهدي بن غربيةذات صبغة مالية وإرهابية.