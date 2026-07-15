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الإفراج الوجوبي عن المهدي بن غربية في قضية مقتل الفتاة رحمة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 22:55 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قررت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج وجوبا عن رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية، وذلك لبلوغه الآجال القانونية القصوى للإيقاف التحفظي في القضية المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة.
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وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، المتعهد بملف القضية، قد أصدر خلال شهر ماي من السنة الماضية بطاقة إيداع بالسجن في حق المهدي بن غربية على ذمة الأبحاث.


وجاء قرار الإفراج إثر مطلب تقدم به فريق الدفاع، استند إلى بلوغ منوبهم الحد الأقصى للإيقاف التحفظي، والمحدد بـ14 شهرا، دون صدور قرار بختم البحث في القضية.


ويشار إلى أن المهدي بن غربية يبقى موقوفا على ذمة قضايا أخرى ذات صبغة مالية وإرهابية.
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