فراس بلعربي ينضم إلى نادي حتا الإماراتي

كشف نادي حتا الصاعد حديثا الى بطولة الدرجة الممتازة الاماراتية لكرة القدم اليوم الاحد عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تعاقده مع لاعب الوسط التونسي فراس بلعربي.وسبق لفراس بلعربي أن لعب في ثلاثة أندية إماراتية هي على التوالي الفجيرة وعجمان والشارقة الذي توج معه بلقب رابطة أبطال اسيا 2 خلال الموسم الرياضي 2024-2025.ولعب فراس بلعربي (26 عاما) في تونس مع كل من مستقبل المرسى والنادي البنزرتي والنجم الساحلي، كما عزز صفوف المنتخب التونسي في عديد المناسبات.