طقس الجمعة: الحرارة القصوى بين 30 و و 41 مع ظهور الشهيلي محليا

تتراوح الحرارة القصوى، الجمعة بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.يتسم الوضع الجوي بسحب قليلة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية.تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهاربالجنوب مع دواوير رملية محلية.البحر قليل الاضطراب.