الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف عن روزنامة مواعيده لسنتي 2026 و2027

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن روزنامة مواعيده لسنتي 2026 و2027.وأوضح "الكاف"، في بلاغ نشره اليوم الاثنين على موقعه الرسمي، أن كأس أمم إفريقيا للأكابر ستقام بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة الممتدة من، على أن تنطلق التصفيات ابتداء من شهر سبتمبر 2026.وستقام مباراة كأس السوبر الإفريقي للأندية بمدينة تشواني بجنوب إفريقيا بين ناديالجنوب إفريقي، المتوج برابطة أبطال إفريقيا، و، حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحدانطلاقا من الساعة 14 بتوقيت تونس.وستستضيف غانا كأس أمم إفريقيا دون 20 سنة خلال شهري فيفري ومارس 2027، بينما ستحتضن المغرب كأس أمم إفريقيا دون 17 سنة خلال شهري أفريل وماي 2027.من جهتها، تستضيف مصر خلال السنة المقبلة أيضا كأس أمم إفريقيا دون 23 سنة، التي ستكون بمثابة البطولة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبيةوأضاف البلاغ أن الهيكل القاري يدرس إمكانية إطلاق مسابقة جديدة هي كأس إفريقيا للمنتخبات للفتيات دون 17 سنة، انطلاقا من العام المقبل، في حال استيفاء المتطلبات الرياضية والتنظيمية اللازمة.وأوضح الاتحاد الإفريقي أن من شأن البطولة المقترحة أن تعزز استثمارات "الكاف" في كرة القدم النسائية، وأن توفر مسارا تنافسيا مهما آخر للاعبات الشابات في مختلف أنحاء القارة.وستستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة في الفترة الممتدة من، بينما ستحتضن السنغال كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية خلال شهر نوفمبر 2026.أما على مستوى الأندية، فستنطلق الجولة التمهيدية الأولى من المسابقتين القاريتين،، في الفترة الممتدة من، على أن تقام مباريات الإياب من