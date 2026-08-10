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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف عن روزنامة مواعيده لسنتي 2026 و2027

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Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 13:31 قراءة: 1 د, 20 ث
      
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن روزنامة مواعيده لسنتي 2026 و2027.

وأوضح "الكاف"، في بلاغ نشره اليوم الاثنين على موقعه الرسمي، أن كأس أمم إفريقيا للأكابر ستقام بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة الممتدة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027، على أن تنطلق التصفيات ابتداء من شهر سبتمبر 2026.


وستقام مباراة كأس السوبر الإفريقي للأندية بمدينة تشواني بجنوب إفريقيا بين نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، المتوج برابطة أبطال إفريقيا، واتحاد الجزائر العاصمة، حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 انطلاقا من الساعة 14 بتوقيت تونس.


وستستضيف غانا كأس أمم إفريقيا دون 20 سنة خلال شهري فيفري ومارس 2027، بينما ستحتضن المغرب كأس أمم إفريقيا دون 17 سنة خلال شهري أفريل وماي 2027.

من جهتها، تستضيف مصر خلال السنة المقبلة أيضا كأس أمم إفريقيا دون 23 سنة، التي ستكون بمثابة البطولة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

وأضاف البلاغ أن الهيكل القاري يدرس إمكانية إطلاق مسابقة جديدة هي كأس إفريقيا للمنتخبات للفتيات دون 17 سنة، انطلاقا من العام المقبل، في حال استيفاء المتطلبات الرياضية والتنظيمية اللازمة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن من شأن البطولة المقترحة أن تعزز استثمارات "الكاف" في كرة القدم النسائية، وأن توفر مسارا تنافسيا مهما آخر للاعبات الشابات في مختلف أنحاء القارة.

وستستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة في الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026، بينما ستحتضن السنغال كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية خلال شهر نوفمبر 2026.

أما على مستوى الأندية، فستنطلق الجولة التمهيدية الأولى من المسابقتين القاريتين، رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، على أن تقام مباريات الإياب من 11 إلى 13 سبتمبر.
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