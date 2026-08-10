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وزير الدفاع الوطني يعاين سير العمل بالمستشفى العسكري ببنزرت

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Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 12:45 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، مساء الخميس الماضي، زيارة ميدانية إلى المستشفى العسكري ببنزرت، عاين أثناءها ظروف وسير العمل بهذه المؤسسة الإستشفائية العسكرية واستمع إلى بيانات حول أنشطتها ومشاريع البنية الأساسية المستقبليّة من أجل تطوير أدائها وخدماتها الطبيّة.

وتفقد السهيلي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الإثنين، مختلف أقسام المستشفى واطلع على مشاغل الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية العاملة به وبحث معهم الحلول الممكنة لمعالجة الصعوبات الماثلة.


وأكد الوزير ضرورة دعم قدرات الإطارات الطبية من خلال التكوين المستمر والتشجيع على البحث العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال، مشيرا في هذا السياق، إلى العناية البالغة التي توليها الوزارة لدعم جاهزية المستشفى العسكري ببنزرت وحرصها على معالجة الإشكاليات وفي مقدمتها توسيع الفضاءات وتجديد بعض الأقسام إضافة إلى تعزيز المستشفى بالموارد البشرية الضرورية، في انتظار الانطلاق في أفضل الآجال في تشييد المستشفى العسكري الجديد ببنزرت.


كما ثمّن الوزير الجهود الاستثنائيّة المبذولة من قبل كامل أسرة المستشفى من عسكريين ومدنيين، لما يقدمونه من تضحيات في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية لفائدة العسكريين وعائلاتهم، داعيا إياهم إلى مزيد البذل والتحلّي بروح التضحية والمسؤولية لدعم منظومة الصحة العسكرية كمقوّم أساسي من مقوّمات الإحاطة بالعسكريّين والمدنيّين وتطوير مختلف أقسام المستشفى وتعزيز جودة الرعاية الصحية لتحقيق الإسناد الصحي الناجع في إطار تقريب الخدمات الطبية لمستحقيها ومزيد العناية بالجانب المعنوي والاجتماعي للعسكريين وتعزيز جاهزيتهم العملياتية.
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