أمين بابيلون يعود إلى تونس من جديد ويلاقي جمهور بوقرنين لأول مرة

سهر جمهور الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان بوقرنين الدولي مساء الأحد مع الفنان الجزائري أمين بابيلون، الذي اعتلى لأول مرة ركح المسرح الصيفي بحمّام الأنف، وقدّم سهرة احتفالية مميّزة حملت أجواء الفرح ودفء اللقاء المتجدّد مع الجمهور التونسي.ولا يُعدّ أمين بابيلون اسما غريبا عن عشّاق الموسيقى في تونس، إذ سبق له أن أحيى سهرات ضمن مهرجانات الحمامات وسوسة وبنزرت. وبعد غياب بضع سنوات عن تونس، قابله جمهور بوقرنين باستقبال حار عكس شوقه إلى لقائه من جديد.واستهلّ الفنان الحفل بأغنية "قيس وليلى"، قبل أن يقدّم مجموعة من أشهر أغانيه، من بينها "يا سمرا خلّينا نشوفك مرّة" و"بكّيتني". وبلغت أجواء السهرة ذروتها مع أغنيته الشهيرة "زينة"، التي ردّدها الجمهور بحماس كبير، تواصل مع إعادة الفنان لباقة من أجمل وأشهر أغاني الراي الجزائري المعروفة، على غرار "البيضاء مون أمور" و"ما زال عشقك في البال" و"عائشة".ومنذ الإيقاعات الأولى، بدا الانسجام واضحا بين الفنان والحاضرين، الذين شاركوه الغناء والرقص وردّدوا معه مقاطع أغانيه طوال الحفل، في أجواء نابضة بالحيوية، معبرين في نهاية الحفل عن فرحتهم بحضور الحفل ومواكبة سهرة لفنان يذكرهم أيضا بروائع الأغنية الجزائرية ومجدها.وأكدت سهرة أمين بابيلون، نجاح اختيارات مهرجان بوقرنين الدولي وانفتاحه على مختلف التعبيرات الموسيقية المغاربية، بعد عدة سهرات أخرى تابعها الجمهور بكثافة وكانت أيضا من أبرز محطات الدورة الرابعة والأربعين، التي تحل فيها الجزائر ضيف شرف.