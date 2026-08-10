نجح أعوان مركز الأمن الوطني بقرطاج بيرصا في وضع حدّ للنشاط الإجرامي لعنصر خطير تخصص في استهداف وسرقة السيارات الفاخرة بالجهة، بهدف تفكيكها وبيعها كقطع غيارلحسابه الخاص.وتعود وقائع القضية إلى تواتر بلاغات ومعلومات أمنية حول تحركات مشبوهة ووقائع سرقة تطال عدداً من السيارات ذات القيمة العالية بمنطقة قرطاج والمناطق المجاورة. وعلى إثر ذلك، باشرت الوحدات الأمنية المذكورة تحريات ميدانية مكثفة وأبحاثاً استخباراتية دقيقة لرصد تحركات الجاني، وتحديد الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده في ترصد السيارات الفاخرة واختيار التوقيت المناسب لتنفيذ عملياته.وأسفرت خطة المراقبة والتعقب الميداني عن تحديد مكان تواجد المشتبه به، حيث أعدت الأجهزة الأمنية بمركز قرطاج كميناً محكماً سمح بمحاصرته وإلقاء القبض عليه متلبساً، دون أن تتمكن المحاولات التي أبداها للفرار من ثني العناصر الأمنية عن السيطرة التامة عليه.وكشفت المعطيات الأولية أن المتهم يعتمد مخططاً يقضي بنقل السيارات المسروقة إلى مخابئ محددة للشرع في تفكيك مكوناتها وإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وتحرير محضر بحث في الغرض لمواصلة التحقيقات معه، والكشف عن أبعاد هذا النشاط الإجرامي وما إذا كانت هناك أطراف أخرى أو شبكة تتعامل معه في تسويق قطع الغيار المسروقة، في انتظار إحالته على أنظار العدالة لمواجهة التهم المنسوبة إليه.