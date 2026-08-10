اتحادات أوروبا وآسيا والكونكاكاف تنتقد إنفانتينو بسبب بيع حصة كأس العالم
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكارييب (الكونكاكاف) بيانا مشتركا اليوم الاثنين انتقدوا فيه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب تصرفه خلال عملية البيع المقترحة لحصة من الحقوق التجارية لكأس العالم.
وجاء في البيان أن إنفانتينو خان الثقة "عن طريق الخداع" في الاقتراح الذي تم سحبه الآن، و"وضع نفسه فوق المصلحة الجماعية"، ودعت الاتحادات الثلاثة إلى إجراء مراجعة مستقلة تماما لما حدث.
واختتم البيان بالقول "لطالما كانت قوة كرة القدم تكمن في وحدتها. ندعو الآن إلى احترام هذه الوحدة وإلى قيادة تخدم كرة القدم ولا تسعى إلى السيطرة عليها".
وجاء في البيان أن إنفانتينو خان الثقة "عن طريق الخداع" في الاقتراح الذي تم سحبه الآن، و"وضع نفسه فوق المصلحة الجماعية"، ودعت الاتحادات الثلاثة إلى إجراء مراجعة مستقلة تماما لما حدث.
واختتم البيان بالقول "لطالما كانت قوة كرة القدم تكمن في وحدتها. ندعو الآن إلى احترام هذه الوحدة وإلى قيادة تخدم كرة القدم ولا تسعى إلى السيطرة عليها".
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