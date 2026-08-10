اتحادات أوروبا وآسيا والكونكاكاف تنتقد إنفانتينو بسبب بيع حصة كأس العالم

​أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة ‌القدم (ويفا) ‌والاتحاد ‌الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكارييب (الكونكاكاف) ⁠بيانا مشتركا اليوم الاثنين انتقدوا فيه ​جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد ⁠الدولي (فيفا) بسبب تصرفه خلال عملية البيع ⁠المقترحة لحصة من الحقوق التجارية لكأس العالم.وجاء في البيان أن إنفانتينو خان الثقة "عن ​طريق الخداع" في الاقتراح الذي تم سحبه ‌الآن، و"وضع نفسه فوق المصلحة ⁠الجماعية"، ودعت الاتحادات ‌الثلاثة إلى إجراء مراجعة مستقلة تماما لما حدث.واختتم البيان بالقول "لطالما كانت قوة كرة القدم ‌تكمن في وحدتها. ⁠ندعو الآن إلى احترام هذه ‌الوحدة وإلى قيادة تخدم كرة القدم ولا تسعى ‌إلى ⁠السيطرة عليها".