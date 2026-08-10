كأس إفريقيا للترياتلون بكينيا: ميداليتان ذهبيتان لتونس

كل الأخبار...
18:20 - توسعة محطة كهرباء برج العامري بـ600 مليون دينار واستكمال مستشفى تالة والمدينة الرقمية بالنحلي
16:56 - بطولة الرابطة الاولى موسم 2026-2027: تمديد نهائي في اجل اسناد الاجازات الى يوم 17 اوت الجاري
الاثنين 10 أوت 2026 | 26 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:55
19:19
16:12
12:32
05:32
03:55
الرطــوبة:
% 41
36°
32°
الــرياح:
4.57 كم/س
27°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
36°-27
36°-26
38°-27
36°-27
34°-28
- Avoirs en devises 25159,3
- (07/08)
- Jours d'importation 98
- 1 € = 3,37732 DT
- (07/08)
- 1 $ = 2,92923 DT
- Solde Compte du Trésor (07/08) 2226,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (07/08) 29873 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 32 803) اليويفا يرحب بقرار الفيفا بإلغاء ب
( 30 802) انتقادات تطالب الفيفا بمزيد من ال
( 21 821) تضارب التتصريحات بين واشنطن وطهرا
( 20 097) النفط يتراجع بأكثر من 8% بعد إعلان
( 18 084) إعلام إيراني يسخر من تراجع ترامب ع
( 16 066) رويترز: الجيش الأمريكي استنفد معظ
( 15 924) "الحكم الصادر على الناصر العويني ب
( 15 132) رويترز: الجوع والغلاء يدفعان مئات
( 14 969) وزير الخارجية الإسباني: معظم المه
( 13 508) سنة سجنا لحمزة البلومي وانصاف بوغد
( 12 314) إيقاف المعتدي على امرأة بعد ساعات
( 11 769) عامر بحبة: تونس من بين الأكثر حرار
( 11 605) إلغاء قرار إعفاء الإمام فتحي الرب
( 11 256) كيف تموّل الشركة التونسية للكهرباء
( 11 216) الإسبان يطالبون بسحب الجائزة الملك
( 11 064) الإفراج الوجوبي عن المهدي بن غربي
( 11 032) رئيس الدولة يزور منطقة "قنطرة بنز
( 10 831) إنفانتينو يفقد حلفاءه.. ويلز وإنجل
( 10 766) تبون: الجزائر لن تتهاون مع أي تهدي
( 10 714) صاحب مقهى البحيرة يرد على اتهامات
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334287