كأس إفريقيا للترياتلون بكينيا: ميداليتان ذهبيتان لتونس

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توج التونسي محمد عزيز حمدي بميدالية ذهبية في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون التي اقيمت امس الاحد بمدينة كيليفي الكينية محققا رصيدا قدره 125 نقطة.

كما احرز يوسف سلامة المعدن النفيس ضمن منافسات المنتخب الأولمبي الإفريقي للشباب.