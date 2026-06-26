الحماية المدنية: 689 تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية

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قامت وحدات الحماية المدنية 197 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق ما نشره، اليوم الجمعة، المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة "فايسبوك".



وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 25 جوان 2026 إلى الساعة السادسة صباحا من يوم 26 جوان 2026، 689 تدخلا، منها 197 تدخلا لإطفاء الحرائق و178 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و297 تدخلا في غير حوادث المرور.