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الديوان الوطني للأعلاف يحدد أسعار بيع حبوب الذرة بداية من 11 أوت 2026

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أعلن الديوان الوطني للأعلاف، اليوم الاثنين، عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم الثلاثاء 11 أوت 2026، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات.

وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينارا للطن الواحد. وبالنسبة إلى البيع بصفة مؤجلة، حُدد السعر في 868 دينارا للطن بالنسبة إلى آجال خلاص بـ 45 يوما و871 دينارا للطن في آجال 60 يوما، و874 دينارا للطن في آجال 90 يوما، عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي.


كما حدد سعر البيع بـ 874 دينارا للطن في آجال 45 يوما، و877 دينارا للطن عند آجال 60 يوما و880 دينارا للطن في آجال 90 يوما، عند اعتماد كمبيالة عادية في حدود سقف التأمين على الخلاص.


وأوضح الديوان في بلاغ صادر عنه، أن البيع بآجال الخلاص المذكورة يتضمن توظيف نسبة 0,25 بالمائة من سعر البيع بالنسبة إلى أجل 45 يوما و0,5 بالمائة بالنسبة إلى أجل 60 يوما و1 بالمائة بالنسبة إلى أجل 90 يوما. وأشار إلى أن هذه الأسعار تخص مخازن مساكن وسيدي بوزيد وشانشو-الحامة.

ودعا الديوان الوطني للأعلاف المؤسسات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني، من شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب ومصنعي الأعلاف وتجار الأعلاف المضمنين على كراس شروط تجارة توزيع الأعلاف، إلى تقديم طلباتهم إلى المصلحة التجارية المركزية للديوان أو إلى مكاتبه التجارية بصفاقس ومساكن وشانشو وسيدي بوزيد، وذلك وفق الإجراءات المحددة.

كما أتاح الديوان إمكانية تقديم الطلبات عن بعد عبر إرسال طلب التزود، محددا الكمية وموقع الرفع، مرفوقا بنسخة رقمية من وثيقة الخلاص، إلى العنوان الإلكتروني onf@onf.tn مع إمكانية التفاوض بشأن الطلبات التي تتجاوز حاجيات شهرين.


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