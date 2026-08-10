حمام الأنف: حملة أمنية واسعة تطيح بعدد من العناصر الإجرامية الخطيرة

نفّذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، حملة أمنية موسعة وشاملة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة المفتش عنها في قضايا حق عام مختلفة.وشهدت مدينة حمام الأنف والضواحي المجاورة لها انتشارا أمنيا مكثفا ومحكما، تم خلاله مداهمة عدد من الأوكار والنقاط السوداء التي تتحصن بها أطراف مشبوهة، واستهداف عناصر صادرة بحقهم مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية متعددة.وأسفرت الحملة عن إيقاف عناصر مصنفة، تورطت في قضايا تتعلق بالاعتداء بالأسلحة البيضاء والسرقة بالنطر والترويع وترويج والاتجار بالمواد المخدرة والعنف الشديد والمشاركة في معارك أحياء.كما مكنت المداهمات والكمائن المنصوبة من حجز كميات من المواد المخدرة، وأسلحة بيضاء يشتبه في استخدامها في عمليات إجرامية، إلى جانب دراجات نارية ومعدات يشتبه في استعمالها في عمليات السرقة.وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين ومباشرة الأبحاث القانونية في شأنهم، في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة بعد استكمال التحقيقات.