المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية من 11 الى 13 اوت 2026 بفضاء جابية زروق بمنوبة
تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية بمنوبة ايام 11 و12 و13 اوت الجاري بفضاء جابية زروق بمنوبة وذلك بمناسبة الحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية
ويأتي هذا المعرض في إطار دعم المبادرات النسائية والتعريف بالمنتوجات المحلية في مختلف المجالات بما يساهم في تثمين المهارات ودعم المشاريع النسائية ومساندة المارة المنتجة
وتهدف هذه التظاهرة الى دعم التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز حضورهن في الدورة الاقتصادية وفتح مزيد من فرص التسويق والترويج لمنتوجاتهن
وسيكون المعرض مناسبة للتعرّف على مجموعة متنوعة من المنتوجات التقليدية والحرفية والمنتوجات الفلاحية والغذائية ومستحضرات التجميل والمنتوجات اليدوية، إلى جانب اكتشاف قصص نجاح نسائية وتجارب متميزة في مجال الإنتاج وريادة الأعمال.
ويأتي هذا المعرض في إطار دعم المبادرات النسائية والتعريف بالمنتوجات المحلية في مختلف المجالات بما يساهم في تثمين المهارات ودعم المشاريع النسائية ومساندة المارة المنتجة
وتهدف هذه التظاهرة الى دعم التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز حضورهن في الدورة الاقتصادية وفتح مزيد من فرص التسويق والترويج لمنتوجاتهن
وسيكون المعرض مناسبة للتعرّف على مجموعة متنوعة من المنتوجات التقليدية والحرفية والمنتوجات الفلاحية والغذائية ومستحضرات التجميل والمنتوجات اليدوية، إلى جانب اكتشاف قصص نجاح نسائية وتجارب متميزة في مجال الإنتاج وريادة الأعمال.
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