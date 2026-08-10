المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية من 11 الى 13 اوت 2026 بفضاء جابية زروق بمنوبة

تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية بمنوبة ايام 11 و12 و13 اوت الجاري بفضاء جابية زروق بمنوبة وذلك بمناسبة الحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسيةويأتي هذا المعرض في إطار دعم المبادرات النسائية والتعريف بالمنتوجات المحلية في مختلف المجالات بما يساهم في تثمين المهارات ودعم المشاريع النسائية ومساندة المارة المنتجةوتهدف هذه التظاهرة الى دعم التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز حضورهن في الدورة الاقتصادية وفتح مزيد من فرص التسويق والترويج لمنتوجاتهنوسيكون المعرض مناسبة للتعرّف على مجموعة متنوعة من المنتوجات التقليدية والحرفية والمنتوجات الفلاحية والغذائية ومستحضرات التجميل والمنتوجات اليدوية، إلى جانب اكتشاف قصص نجاح نسائية وتجارب متميزة في مجال الإنتاج وريادة الأعمال.