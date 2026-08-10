مدينة القصرين تحتضن الدورة الثانية من مهرجان الشباب من 11 الى 31 اوت 2026

تحتضن مدينة القصرين فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب Kasserine UP 2026 الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين من 11 الى 31 أوت الجاريوتحمل هذه التظاهرة الثقافية شعار " الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل" وستجوب عددا من معتمديات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعويةويهدف هذا المهرجان الى تقريب الفعل الثقافي والشبابي من مختلف المناطق وإتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم.ويتضمن البرنامج فقرات ثرية تجمع بين مهرجان الألعاب والدورات المحلية في كرة القدم وورشات تحسيسية وتوعوية ومعارض حرفية وورشات للطائرات الورقية وعروض فرجوية إلى جانب سهرات الإبداعات الشبابية التي ستكون فضاء لاكتشاف الطاقات الصاعدة في مجالات الموسيقى والرقص والفنون التعبيرية.ويجوب المهرجان على امتدا شهر أوت عددا من مناطق ولاية القصرين انطلاقا من الشرايع- سبيطلة يوم 11 أوت مرورا ببودرياس بفوسانة وبوعلاقة بالقصرين الشمالية وماجل بلعباس ثم تتواصل المحطات بحيدرة وحاسي الفريد وخمودة فوسانة وسبيبة وبسيدي سهيل بتالة، لتختتم يوم 31 أوت ببوزقام بالقصرين الجنوبيةويعد هذا المهرجان الشبابي مساحة للإبداع والتلاقي وصقل المواهب الشبابية التي تعد شريكا أساسيا في التنمية الثقافية والاجتماعية