زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب كولومبيا ويُشعر به في دول مجاورة
وكالات - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجة غرب كولومبيا، اليوم الاثنين، وشعر به سكان مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة بوغوتا، كما امتدت الهزات إلى دول مجاورة.
ووفق المعطيات الأولية، وقع مركز الزلزال قرب سان خوسيه ديل بالمار في إقليم تشوكو، وعلى عمق يتجاوز 100 كيلومتر، فيما أفادت تقارير بأن الهزة دفعت سكانا إلى إخلاء منازل ومبانٍ احترازيا.
وكانت السلطات قد بدأت عمليات تقييم للأضرار في عدد من المناطق المتضررة، في وقت تضاربت فيه المعطيات الأولية بشأن حجم الأضرار والإصابات، مع استمرار عمليات التثبت الميداني.
ويأتي ذلك فيما أفادت تقارير بأن الهزة كانت محسوسة أيضا في الإكوادور ومناطق أخرى من المنطقة.
ووفق المعطيات الأولية، وقع مركز الزلزال قرب سان خوسيه ديل بالمار في إقليم تشوكو، وعلى عمق يتجاوز 100 كيلومتر، فيما أفادت تقارير بأن الهزة دفعت سكانا إلى إخلاء منازل ومبانٍ احترازيا.
🇨🇴 ALERTE — Un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé la Colombie ce matin, la secousse a été fortement ressentie à Bogotá et dans plusieurs régions du pays.— AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) August 10, 2026
⚠ La situation est en cours d’évaluation.
(Source : Service géologique colombien / EMSC) pic.twitter.com/3ZeywYYYnC
وكانت السلطات قد بدأت عمليات تقييم للأضرار في عدد من المناطق المتضررة، في وقت تضاربت فيه المعطيات الأولية بشأن حجم الأضرار والإصابات، مع استمرار عمليات التثبت الميداني.
ويأتي ذلك فيما أفادت تقارير بأن الهزة كانت محسوسة أيضا في الإكوادور ومناطق أخرى من المنطقة.
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