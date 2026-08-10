زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب كولومبيا ويُشعر به في دول مجاورة

وكالات -

🇨🇴 ALERTE — Un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé la Colombie ce matin, la secousse a été fortement ressentie à Bogotá et dans plusieurs régions du pays.



⚠ La situation est en cours d’évaluation.



(Source : Service géologique colombien / EMSC) pic.twitter.com/3ZeywYYYnC — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) August 10, 2026

ضرب زلزال قوي بلغت شدتهغرب كولومبيا، اليوم الاثنين، وشعر به سكان مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة بوغوتا، كما امتدت الهزات إلى دول مجاورة.ووفق المعطيات الأولية، وقع مركز الزلزال قربفي إقليم تشوكو، وعلى عمق يتجاوز 100 كيلومتر، فيما أفادت تقارير بأن الهزة دفعت سكانا إلى إخلاء منازل ومبانٍ احترازيا.وكانت السلطات قد بدأت عمليات تقييم للأضرار في عدد من المناطق المتضررة، في وقت تضاربت فيه المعطيات الأولية بشأن حجم الأضرار والإصابات، مع استمرار عمليات التثبت الميداني.ويأتي ذلك فيما أفادت تقارير بأن الهزة كانت محسوسة أيضا فيومناطق أخرى من المنطقة.