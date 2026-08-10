تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية: الجمعية النسائية بسوسة تستهل مشوارها بمواجهة مسار المصري
تستهل الجمعية الرياضية النسائية بسوسة تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية للأندية النسائية بمواجهة نادي مسار المصري يوم 1 سبتمبر المقبل، وفق ما أفرزته عملية سحب القرعة التي جرت اليوم الاثنين بتونس.
وفي الجولة الثانية، المبرمجة يوم 4 سبتمبر، تلاقي ممثلة كرة القدم التونسية نادي الفتح الرباطي المغربي، على أن تختتم هذه التصفيات بمواجهة نادي أقبو الجزائري يوم 7 من الشهر نفسه.
وتقام جميع المباريات التي ستكون خلالها الجمعية النسائية بسوسة طرفا بملعب الشاذلي زويتن، فيما يحتضن ملعب الهادي النيفر بباردو بقية المباريات.
وفي أعقاب هذه التصفيات، يتأهل صاحب المركز الأول إلى المرحلة النهائية لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.
وتقام جميع المباريات انطلاقا من الساعة 16:00 بتوقيت تونس، وفق البرنامج التالي:
الجولة الأولى – 1 سبتمبر 2026ملعب الشاذلي زويتن
الجمعية النسائية بسوسة - مسار المصري
ملعب الهادي النيفر بباردو
الفتح الرباطي المغربي - أقبو الجزائري
الجولة الثانية – 4 سبتمبر 2026ملعب الشاذلي زويتن
الفتح الرباطي المغربي - الجمعية النسائية بسوسة
ملعب الهادي النيفر بباردو
أقبو الجزائري - مسار المصري
الجولة الثالثة – 7 سبتمبر 2026ملعب الشاذلي زويتن
الجمعية النسائية بسوسة - أقبو الجزائري
ملعب الهادي النيفر بباردو
مسار المصري - الفتح الرباطي المغربي
وفي الجولة الثانية، المبرمجة يوم 4 سبتمبر، تلاقي ممثلة كرة القدم التونسية نادي الفتح الرباطي المغربي، على أن تختتم هذه التصفيات بمواجهة نادي أقبو الجزائري يوم 7 من الشهر نفسه.
وتقام جميع المباريات التي ستكون خلالها الجمعية النسائية بسوسة طرفا بملعب الشاذلي زويتن، فيما يحتضن ملعب الهادي النيفر بباردو بقية المباريات.
وفي أعقاب هذه التصفيات، يتأهل صاحب المركز الأول إلى المرحلة النهائية لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.
وتقام جميع المباريات انطلاقا من الساعة 16:00 بتوقيت تونس، وفق البرنامج التالي:
الجولة الأولى – 1 سبتمبر 2026ملعب الشاذلي زويتن
الجمعية النسائية بسوسة - مسار المصري
ملعب الهادي النيفر بباردو
الفتح الرباطي المغربي - أقبو الجزائري
الجولة الثانية – 4 سبتمبر 2026ملعب الشاذلي زويتن
الفتح الرباطي المغربي - الجمعية النسائية بسوسة
ملعب الهادي النيفر بباردو
أقبو الجزائري - مسار المصري
الجولة الثالثة – 7 سبتمبر 2026ملعب الشاذلي زويتن
الجمعية النسائية بسوسة - أقبو الجزائري
ملعب الهادي النيفر بباردو
مسار المصري - الفتح الرباطي المغربي
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