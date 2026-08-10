تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية: الجمعية النسائية بسوسة تستهل مشوارها بمواجهة مسار المصري

الجولة الأولى – 1 سبتمبر 2026



الجولة الثانية – 4 سبتمبر 2026



الجولة الثالثة – 7 سبتمبر 2026



تستهل الجمعية الرياضية النسائية بسوسة تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية للأندية النسائية بمواجهة نادييوم 1 سبتمبر المقبل، وفق ما أفرزته عملية سحب القرعة التي جرت اليوم الاثنين بتونس.وفي الجولة الثانية، المبرمجة يوم 4 سبتمبر، تلاقي ممثلة كرة القدم التونسية نادي، على أن تختتم هذه التصفيات بمواجهة نادييوم 7 من الشهر نفسه.وتقام جميع المباريات التي ستكون خلالها الجمعية النسائية بسوسة طرفا بملعب، فيما يحتضن ملعببقية المباريات.وفي أعقاب هذه التصفيات، يتأهل صاحب المركز الأول إلى المرحلة النهائية لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.وتقام جميع المباريات انطلاقا من الساعة 16:00 بتوقيت تونس، وفق البرنامج التالي:الجمعية النسائية بسوسة -- الجمعية النسائية بسوسةالجمعية النسائية بسوسة -