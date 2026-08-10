JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:20 Tunis

تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الدولي الثامن للتغذية يومي 9 و10 اكتوبر 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7996333bdc75.33144138_hgknjpeqoimlf.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 15:12 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تُنظّم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية، وذلك يومي 9 و10 أكتوبر 2026 بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج

ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة، من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى.


وستتركز نقاشات المشاركين في المؤتمر حول ستة محاور رئيسية، في مقدمتها مقاربة "الصحة الواحدة" في مجال التغذية والتي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية فضلا عن تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي.


كما يتضمن جدول الأعمال تسليط الضوء على آخر المستجدات العلاجية والآفاق المستقبلية لمكافحة السمنة وعرض التوصيات الحديثة في طب السكري والتغذية

وسيولي المؤتمر أهمية خاصة لملف التغذية لدى الفئات الهشة إلى جانب بحث العلاقة بين التغذية والأنشطة الرياضية

ودعت الجمعية، كافة المهتمين والمختصين في قطاعات الصحة والطب وعلوم التغذية إلى مواكبة هذا الحدث العلمي المتكامل والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية تضع التغذية السليمة في خدمة الصحة العامة

يشار، الى أن الجمعية التونسية لعلوم التغذية هي جمعية علمية تونسية تهتم بمجال التغذية وعلومها وتأسست سنة 2003 في تونس .تهدف الجمعية الى المساهمة في تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال التغذية والنهوض بالتغذية في مختلف مجالات تطبيقاتها وتنظيم اجتماعات وملتقيات ومؤتمرات علمية بالتعاون مع هيئات وطنية ودولية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334286

babnet

كل الأخبار...

18:20 - توسعة محطة كهرباء برج العامري بـ600 مليون دينار واستكمال مستشفى تالة والمدينة الرقمية بالنحلي
17:16 - حمام الأنف: حملة أمنية واسعة تطيح بعدد من العناصر الإجرامية الخطيرة
17:11 - العوينة: السجن 7 أشهر لزوجة اعتدت على زوجها بسبب "رسالة واتساب"
17:08 - مهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين يفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:59 - المروج: الاحتفاظ بأب للاشتباه في إلقائه ابنتيه من الطابق الثالث ووفاة رضيعة
16:56 - بطولة الرابطة الاولى موسم 2026-2027: تمديد نهائي في اجل اسناد الاجازات الى يوم 17 اوت الجاري
16:40 - صفاقس: انطلاق العمل بوحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية البرمكي بمنزل شاكر
16:24 - الملعب التونسي: راحة اجبارية بشهرين للحارس نورالدين الفرحاتي
16:10 - وحدات الشرطة البلدية تقوم بتحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية نهاية الأسبوع الماضي
15:45 - المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية من 11 الى 13 اوت 2026 بفضاء جابية زروق بمنوبة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 أوت 2026 | 26 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:55
19:19
16:12
12:32
05:32
03:55
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet36°
32° Babnet
الــرياح:
4.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-27
36°-26
38°-27
36°-27
34°-28
  • Avoirs en devises 25159,3
  • (07/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37732 DT
  • (07/08)
  • 1 $ = 2,92923 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/08)     2226,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/08)   29873 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio