تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الدولي الثامن للتغذية يومي 9 و10 اكتوبر 2026

تُنظّم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية، وذلك يومي 9 و10 أكتوبر 2026 بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارجويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة، من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى.وستتركز نقاشات المشاركين في المؤتمر حول ستة محاور رئيسية، في مقدمتها مقاربة "الصحة الواحدة" في مجال التغذية والتي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية فضلا عن تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي.كما يتضمن جدول الأعمال تسليط الضوء على آخر المستجدات العلاجية والآفاق المستقبلية لمكافحة السمنة وعرض التوصيات الحديثة في طب السكري والتغذيةوسيولي المؤتمر أهمية خاصة لملف التغذية لدى الفئات الهشة إلى جانب بحث العلاقة بين التغذية والأنشطة الرياضيةودعت الجمعية، كافة المهتمين والمختصين في قطاعات الصحة والطب وعلوم التغذية إلى مواكبة هذا الحدث العلمي المتكامل والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية تضع التغذية السليمة في خدمة الصحة العامةيشار، الى أن الجمعية التونسية لعلوم التغذية هي جمعية علمية تونسية تهتم بمجال التغذية وعلومها وتأسست سنة 2003 في تونس .تهدف الجمعية الى المساهمة في تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال التغذية والنهوض بالتغذية في مختلف مجالات تطبيقاتها وتنظيم اجتماعات وملتقيات ومؤتمرات علمية بالتعاون مع هيئات وطنية ودولية