المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية وموعد التصويت على سحب الوكالة لنائب محلي بتوزر

أفاد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مجلس الهيئة صادق ، اليوم الاثنين ، على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبارية ، وعلى إجراء انتخابات سحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي لولاية توزر في 27 سبتمبر القادمجاء ذلك في نقطة إعلامية اثر اجتماع مجلس الهيئة بمقرها بالعاصمة وبحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكروبين المنصري أنه تمت المصادقة على الفوز النهائي للمترشح شاكر البوثوري الذي فاز بفارق صوتين على منافسه محمد صالح السالمي، مشيرا الى أن هذه المصادقة تمت بعد استكمال كل الطعون المقدمة سواء في الدائرة الاستئنافية أو الجلسة العامة للمحكمة الإداريةو أضاف أنه سيتم نشر النتائج النهائية بالرائد الرسمي ، ومن خلالها إعلام مجلس نواب الشعب لينطلق النائب في العمل بداية من 1 أكتوبر ، تاريخ انطلاق السنة البرلمانية الجديدة.من جهة أخرى، أفاد المنصري أن مجلس الهيئة صادق على إجراء انتخابات سحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر، عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة، يوم 27 سبتمبر المقبل ووذلك على إثر قرار الهيئة المؤرخ في 6 جويلية 2026 والقاضي بقبول عريضة سحب الوكالة وصدور أمر دعوة الناخبين بتاريخ 20 جويلية 2026.و أوضح بأن الحملة الانتخابية لسحب الوكالة ستنطلق يوم 5 سبتمبر وتتواصل الى غاية 22 من نفس الشهر ، على أن يكون الصمت يوم 26 سبتمبر.وأشار الى أن عملية اجراء سحب الوكالة ستتم بامكانيات بشرية ولوجستية من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسبة 100 بالمائة ، وباشراف مجلس الهيئة على مستوى مركزي.