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ولاية تطاوين :جلسة عمل حول إحكام التنسيق بين المتدخلين في مختلف الشبكات بالملك العمومي للطرقات

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Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 14:14 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في إطار متابعة الوضع البيئي والجمالية الحضرية بالمدن ،انعقدت بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل خصّصت لمزيد إحكام التنسيق بين المتدخلين في الطريق العام عند إنجاز برامج ومشاريع الشبكات العمومية
وأكّد الكاتب العام للولاية في هذا الصدد،على وجوب التقيد خاصة، بمقتضيات المنشور عدد 31 بتاريخ 07 أوت 2000، المتعلق بإحكام التنسيق بين المتدخلين في مختلف الشبكات بالملك العمومي للطرقات (مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز و الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه والإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير واتصالات تونس، والإدارة الجهوية للتجهيز ...)
ولفت الى اهمية برمجة وتنفيذ برامج ومشاريع جميع المتصرفين في الشبكات مع تحديد رزنامة إنجاز كل في مجال تدخله، بما يضمن تنفيذ تلك المشاريع وفق الإجراءات القانونية والفنية المعمول بها، وبما يكفل المحافظة على البنية التحتية للطرقات

ودعا في سياق متّصل، إلى المتابعة المستمرة لنسق تنفيذ تلك الأشغال والمشاريع ،بما يساهم في استكمالها في أفضل الظروف ،وبالنجاعة المطلوبة
واكب الجلسة بالخصوص، الكتّاب العامّون والمكلّفون بتسيير شؤون البلديات،والإطارات البلدية ،وممثلو الهياكل الإدارية الجهوية المعنية ،إلى جانب رئيس دائرة الشؤون البلدية
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